Uavgjort i Tysons boksecomeback – vil fortsette

Den gamle tungvektskjempen Mike Tyson (54) var tilbake i rampelyset i en showkamp mot Roy Jones (51) i Los Angeles natt til søndag.

Kampen var Tysons første siden han la opp i 2005. Oppgjøret var mest som en oppvisning å regne, og særegne regler som skulle beskytte de to bokserne i 50-årene, gjorde at det endte uavgjort.

Delstaten California hadde nemlig bestemt at bokserne skulle gå runder på to minutter, at de skulle ha større hanske enn normalt, at det ikke var lov til å gå for knockout og at det ikke ville bli utropt en offisiell vinner.

– Noen ganger føltes de to minuttene som tre minutter. Jeg er glad jeg fikk denne kampen under beltet, og jeg ser fram til å gjøre det igjen, sa Tyson etter kampen.

Han la til at han synes det var greit med uavgjort, og at publikum lot til å være enig med ham. Jonas var derimot ikke tilfreds.

– Jeg er aldri fornøyd med uavgjort. Jeg driver ikke med uavgjort, sa mannen som egentlig la opp i 2018.

Jones innrømmet samtidig at det var tøft å møte den gamle verdensmesteren i tungvekt. Tyson dominerte kampen.

– Det spiller ingen rolle om han treffer deg med hodet sitt, med slag mot hodet eller mot kroppen, alt gjør vondt. Slagene mot kroppen gjorde definitivt utslag. Det er de som gjør deg utslitt, sa Jones.

Mike Tyson begynte å trene igjen for noen år siden, og det skapte en sult etter å ta på seg boksehanskene igjen. Inn mot kampen gikk han ned nærmere 50 kilo. Og det virker ikke som om amerikaneren har tenkt å gi seg med det første.

(©NTB)

