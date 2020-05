Uavgjort mellom Duplantis og Lavillenie i unik stavdyst

Stavhopperne Mondo Duplantis og Renaud Lavillenie svingte seg begge over fem meter 36 ganger på en halv time og delte seieren i en utradisjonell konkurranse.

Sammen med amerikaneren Sam Kendrick stilte svenske Duplantis og franske Lavillenie opp i en konkurranse som handlet om å ta seg over 5,00 flest mulig ganger i løpet av 30 minutter, alt hjemme i sin egen hage.

Stavutgaven av «Ultimate Garden Clash» ble avviklet søndag, og Kendrick kom til kort da han greide høyden bare 26 ganger. Både Duplantis og Lavillenie rev en gang i løpet av halvtimen, som var delt opp på to økter à et kvarter, med en kort pause mellom.

Halvveis hadde Duplantis gått over 18 ganger, Lavillenie 17 og Kendricks 12. Den svenske verdensrekordholderen beholdt lenge et knepent forsprang, men Lavillenie gikk over for 36. gang noen sekunder før Duplantis gjorde det.

Nei til ekstratid

20-årige Duplantis tok til orde for å fortsette med tre minutter tilleggstid for å kåre en vinner, men 33-årige Lavillenie sa nei.

– Jeg er ferdig, jeg vil ikke risikere noe. Jeg deler gullet med Mondo, sa han. Dermed endte det uavgjort.

– Det var gøy å konkurrere mot disse gutta. Jeg har savnet konkurranser, sa Duplantis.

Lavillenie hoppet i hagen sin i Clermont-Ferrand, mens Duplantis gjorde sine hopp i sin base i Lafayette i Louisiana. Kendricks hoppet på sin gård i Oxford, Mississippi.

Ros fra Coe

– Dette var den beste treningen jeg har hatt hele våren. Om lista hadde vært på 5,40 ville utfallet kanskje blitt annerledes, sa Kendrick, som var alene om ikke å rive en eneste gang.

Tusenvis av friidrettsfans fulgte direktesendingen av konkurransen, blant dem president Sebastian Coe i Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics).

– Jeg er veldig stolt av disse tre talentfulle utøverne. Det var et flott initiativ, veldig gøy og veldig nyskapende, sa han.

World Athletics vurderer å arrangere flere «Ultimate Garden Clash»-konkurranser i tiden som kommer.

