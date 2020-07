Uavgjort mellom Rosenborg og Vålerenga i Børvens debut: - Sjelden man ser

Torgeir Børven fikk sine første minutter i sin nye klubb onsdag kveld.

ROSENBORG-VÅLERENGA 1-1

Det ble ett poeng til hvert av lagene da Rosenborg tok i mot Vålerenga onsdag kveld. Et fantastisk langskudd av Marius Lundemo sendte hjemmelaget i ledelsen i den første omgangen, men en utligning av Ivan Näsberg ti minutter før slutt sørget for uavgjort.

Underveis i den andre omgangen tok gjestene fra Oslo over kampen og kom til flere gode angrep. Rosenborg ble til tider presset inn på egen banehalvdel og nettopp det var noe TV2-ekspert Kasper Wikestad bet seg merke i.

- Sjelden man ser et bortelag dominere i så stor grad på Lerkendal som man har sett etter pause her, skrev Wikestad på Twitter.

Vålerenga-spillerne jubler etter Ivan Näsbergs 1-1-scoring. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Etter kampen var det en fornøyd Dag-Eilev Fagermo som hadde sett sitt lag ta med seg ett poeng med hjem til hovedstaden.

- Vi gjør en veldig god kamp og det er gledelig for meg å se mye av det jeg ønsker at Vålerenga skal være. Vi forsvarer oss bra både høyt og lavt, det er fin variasjon der bortsett fra på baklengsmålet der vi blir for baktunge, sier Fagermo til Eurosport.

- I tillegg tar vi tak i ballen og begynner å få til et angrepsspill og da skapes det. Det er også en bra arbeidsmoral i gruppa, det er jeg hard på, sier Fagermo.

Drømmescoring

Flere vil muligens mene at det kun er en liten uke siden Bodø/Glimt gjorde nettopp det samme på Lerkendal, i kampen som sørget for at Eirik Horneland fikk sparken i trønder-klubben, men det var likefullt Vålerenga som styrte kampen etter at Rosenborg hadde mest spill før hvilen.

Vålerenga fikk en gigantisk mulighet allerede etter 30 sekunder ved Bård Finne. Gjestene kom flere spillere i en kontring, men Finne holdt i ballen og dro seg inn i feltet der han kom til en avslutning fra kort hold.

Vegard Eggen Hedenstad fikk blokkert ballen til corner og fikk forhindret en marerittstart for hjemmelaget.

Minutter senere var det Rosenborg sin tur da Pål André Helland prikket en corner på hodet til Even Hovland som stusset ballen i stolpen fra kort hold.

Etter 20 minutter skulle kveldens første scoring sitte i nettet. Og for en måte det skulle skje på. Rosenborgs Marius Lundemo mottok ballen på 20 meters hold og ladet høyrefoten.

Lundemo fikk kjempetreff og regelrett limte ballen i krysset bak en sjanseløs Kristoffer Klaesson i Vålerenga-målet.

- Den er bare dritlekker, uttalte Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud på kommentatorplass.

- Wow, wow, Marius Lundemo, fulgte kollega Kenneth Fredheim opp.

Rosenborg-spillerne feirer Marius Lundemos fantastiske scoring. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

- Et helt annet lag

Etter en tung start på sesongen viste Rosenborg helt andre takter i starten av kampen mot Vålerenga. Den første snaue halvtimen på Lerkendal bet kommentator Fredheim seg merke i at laget fremstod i en helt annen utgave enn i de tidligere kampene.

- Det er utrolig hva et sent mål i Bergen kan gjøre. Det er et helt annet Rosenborg-lag de første 25 minuttene av kampen enn tidligere i sesongen, uttalte Fredheim.

Unggutten Emil Konradsen Ceide fikk muligheten fra start på venstrekanten for hjemmelaget. 18-åringen viste prov på svært lovende takter og skapte farligheter med ballen i beina gang på gang.

Vålerenga kom etterhvert bedre med i kampen. Etter 38 minutter fikk de en ny stor mulighet ved Matthías Vilhjálmsson. Et innlegg fra høyreback Christian Borchgrevink fant pannen til den islandske spissen, men ballen strøk like utenfor den lengste stolpen.

Etter 45 fartsfylte minutter gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0 til vertene.

God VIF-start

Etter pause tok Fagermos lag tak i omgangen fra start. Fredrik Oldrup Jensen forsøkte lykken fra 25 meter med et skudd som gikk via målscorer Lundemo, og en meter utenfor stolpen til André Hansen som måtte ut i full strekk.

Samtidig som gjestene presset trønderne bakover i banen, fanget kameraene opp landslagsspiller Markus Henriksen på tribunen på Lerkendal.

Henriksen sin kontrakt med Hull gikk ut tirsdag, midtbanespilleren står dermed fritt til å signere for en ny klubb.

Markus Henriksen er hjemme i Trondheim og fikk med seg Rosenborg mot Vålerenga fra tribuneplass på Lerkendal. Foto: Skjermdump, Dplay

Etter 62 minutter skulle Henriksen og de få fremmøtte få se Torgeir Børven få sin debut i Rosenborg-drakta. Kun én uke etter at spissen scoret hat trick for Odd mot nettopp Vålerenga i Skien.

- Jeg er glad i deg, sa Fagermo til Børven i pausen.

Torgeir Børven fikk sine første minutter i RBK-trøya. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Sjanser begge veier

Vålerenga skapte nok en farlig sjanse etter 70 minutter. En innsvingt corner fra Borchgrevink touchet innom en RBK-fot og utenfor stolpen til ny corner for gjestene fra Oslo.

Minutter senere kom Helland til en god sjanse da han brant til fra skrått hold. Ballen gikk rett over Klaessons nærmeste kryss.

Etter 79 minutter fikk Vålerenga endelig få uttelling på sitt press. Etter litt frem og tilbake etter en corner fikk Ivan Näsberg satt ut høyrefoten og dunket inn utligningen fra kort hold.

- Det har ligget i kortene og det kan ikke sies å være ufortjent, uttalte Skullerud hos Eurosport i det Vålerenga-spillerne feiret scoringen.

Vålerenga har ikke vunnet i Eliteserien på Lerkendal siden 2005. Heller ikke i 2020 maktet de det, men onsdag fikk de uansett med seg ett poeng.

Det endte med 1-1 på Lerkendal.