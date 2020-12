Uavklart for Brøndby – VIF, danskene hevder de ikke kan spille kampen

Også returkampen mellom Brøndby og Vålerenga i mesterligaen kan bli stanset på grunn av koronasmitte i det danske laget.

Det første oppgjøret i 16-delsfinalen skulle egentlig ha vært spilt i Oslo sist torsdag, men ble utsatt på grunn av et smittetilfelle i Brøndby-troppen.

Siden det er situasjonen ikke blitt enklere – snarere tvert imot.

– Vi har fire spillere med korona, de er i isolasjon. Et av tilfellene var nytt fredag. Denne spilleren har vært i nærkontakt med andre spillere. Så nå har vi ti spillere inkludert målvakt som ikke er syke eller har vært i nærkontakt med koronapositive, sier Brøndby-lege Lillen Toben til VG to dager før den planlagte returkampen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har foreløpig ikke bestemt seg for hva som skjer med de to kampene. NTB fikk mandag opplyst fra VIF at også Oslo-klubben avventer svar fra Uefa.

Brøndby-lege Toben fastslår uansett at laget ikke kan spille kampen.

– Det er umulig. Det har vi skrevet til Uefa. Vi har ikke noe lag.

