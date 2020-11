Udahl herjer i OBOS-ligaen: – Måtte ringe rundt for å få prøve meg på trening

Han ble avvist av klubber på nivå fire i norsk fotball for to sesonger siden. Nå er Henrik Udahl den heteste spissen i OBOS-ligaen, og er toppscorer før møtet med Lillestrøm.

23-åringen fra Eidsberg har hatt en kronglete vei til suksessen på nest øverste nivå.

Han har gått fra benketilværelse og avslag fra klubber i lavere divisjoner, til å være på alles lepper i sesonginnspurten av OBOS-ligaen.

– Det er svært få som har trodd på «Prosjekt-Udahl», sier hovedpersonen selv til Nettavisen.

Avslag på avslag

Åsane-spissen har hatt en fremragende sesong for den nyopprykkede laget, men det har ikke alltid gått på skinner i karrieren.

– Jeg skal være såpass ærlig at det ikke er lenge siden jeg ga meg selv ultimatumet om å fortsette satsingen, eller bare gi meg med fotball. Vi hadde rykket ned med Fana til 3. divisjon, og ting så ganske mørkt ut.

– Du gikk for det første alternativet?

– Ja, rett og slett. Jeg bestemte meg for å kjøre på, og levde vel som en eliteseriespiller på nivå fire. Ordnet meg personlig trener, mentaltrener og en ernæringsveileder, og det skulle vise seg å gi resultater, fortsetter han.

For den sesongen øste Udahl inn mål for bergenserne, og stoppet til slutt på hele 26 mål på 23 kamper, men han vasset ikke i tilbud fra bedre lag av den grunn.

– Jeg følte meg klar for å prøve meg både ett og to nivåer opp, men kontraktstilbudene uteble. Jeg fikk avslag fra klubber i 2. divisjon og OBOS, og beskjeden var at blant annet at «jeg bare kunne score mål». Noe som muligens var sant på det stadiet i karrieren.

– Ringte til klubber på egen hånd

23-åringen hadde også en agent som ikke fant en klubb på høyere nivå, så da tok Udahl saken i egne hender.

– Det endte til slutt opp med at jeg begynte å ringe rundt til klubber selv, og da fikk jeg til slutt mulighet til å prøve meg på Åsane-trening. Jeg trente med de en god stund, og kjempet meg til kontrakt på ett år.

– Ingen umiddelbar suksess der heller?

– Nei, jeg satt mye på benken den første sesongen og fikk mange korte innhopp. Målsnittet mitt per spilleminutt var derimot godt, også avsluttet jeg sesongen bra. Så fikk jeg en ny ettårskontrakt under tvil.

OBOS-toppscoreren var heller ikke forespeilet en plass i startelleveren denne sesongen, men skader ga Udahl muligheten i treningskampene.

– Det ble hat trick i den første treningskampen, og jeg følte meg bra. Så kom pandemien, og da vi kom tilbake var situasjonen ganske lik. Konkurrenten hadde problemer med skader, og jeg trente som en gal.

– Føler du deg sterkere mentalt etter all motgangen?

– Absolutt. Jeg har jo lært meg å ta ansvar for egen utvikling, og har stått i «dritten» siden tiden i Vålerenga. Karrieren min har jo egentlig vært en eneste stor avvisning, fram til i år. Jeg tror det er mange som hadde gitt opp hvis de hadde vært i samme situasjon, sier han.

SCORET FOR VÅLERENGA: Henrik Udahl spilte for hovedstadsklubben fra 2013 til 2016. Her fra scoringen i en cupkamp mot Løten. Foto: Terje Bendiksby (NTB)

– Han er klar for Eliteserien

Udahl trekker fram assistenttrener i Åsane, Sindre Tjelmeland, som den viktigste personen i hans utvikling denne sesongen. Tjelmeland selv mener storscoreren er klar for større oppgaver.

– Vi har visst at Henrik er en ekstrem målscorer, men det som gjør meg trygg på at han tar nivået i Eliteserien er de stegene han har tatt i spillet for øvrig. Både i posisjoneringen, med ball og defensivt har han løftet seg enormt det siste året. Han er klar for Eliteserien, konstaterer Tjelmeland til Nettavisen.

– Vil dere prøve å beholde han, selv om han er på utgående kontrakt?

– Som alle spillerne våre som holder høyt nivå, ønsker vi å beholde de. Henrik har utviklet seg enormt og da er det vår jobb å slippe han videre til det nivået han høre hjemme på, avslutter han.

Interesse fra inn- og utland

Med de gode prestasjonene har også interessen økt for storscoreren, men skal vi tro Udahl selv har det ikke kommet noe konkret på bordet.

– Det er klart at navnet mitt blir nevnt oftere nå som jeg scorer mye mål, men det er fortsatt ikke noe helt konkret. Det har vært nevnt klubber fra både Eliteserien, Sverige, Danmark og noe i Midtøsten.

– Hva er det du selv ser for deg?

– Mitt mål er å bli helprofesjonell, for nå studerer jeg på heltid ved siden av fotballen. Eliteserien er jo en naturlig steg videre, så er spørsmålet hvilken type klubb man ønsker seg til. Skal jeg gå for en klubb der jeg går rett inn i laget, eller en bedre klubb hvor det er hardere kamp om plassene.

Han benytter til slutt muligheten til å gi en liten beskjed til spillere som føler at sjansene er over i karrieren.

– Jeg tror klubber gir opp talenter for fort. Det kan man se på spillere rundt i Eliteserien, for der er det mange som har gått den «lange» veien. Hadde det vært et system for B-lagene kunne ting sett litt annerledes ut, som de gjør i England. Da hadde vært lettere å holdt på talentene i en kritisk periode, avslutter Udahl.

Henrik Udahl og hans Åsane tar turen til Åråsen i søndagens oppgjør i OBOS-ligaen. Kampen er viktig for begge lag, hvor LSK kjemper om opprykket og Åsane er på vei mot kvalifiseringsplass til Eliteserien.