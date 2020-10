Uefa åpner for 30 prosent fylte tribuner i europacupene og landskamper

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har besluttet å godta at tribunene fylles til 30 prosent av kapasitet i mesterliga, europaliga og landskamper.

Så langt under pandemien har alle landskamper og kamper i europacupturneringene etter pålegg fra Uefa blitt spilt uten tilskuere, også om lokale helsemyndigheter åpner for publikum. Det ene unntaket var supercupkampen i Budapest forrige uke, da 15.180 tilskuere fikk se Bayern München slå Sevilla.

Det var fra Uefas side et pilotprosjekt for å teste smittevernprotokollen for tilskuere, og etter en evaluering har forbundet nå kommet til at man vil åpne for publikum på høstens kamper, dersom nasjonale myndigheter tillater det.

Norges Fotballforbund meldte tirsdag at alle høstens landskamper på Ullevaal vil bli spilt uten tilskuere, men etter torsdagens Uefa-avgjørelse ville det vært mulig å slippe inn et lite antall tilskuere.

