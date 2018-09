UEFA avviser planer om mesterligafinale i USA

Det europeiske fotballforbundets (UEFA) president Aleksander Ceferin avviser ryktene om at forbundet ønsker å legge mesterligafinalen i 2021 til New York.

Ryktene nådde mediene forrige uke da en talsperson for MediaPro, den spanske rettighetshaveren til mesterligaen, uttalte at UEFA ser på muligheten for å avholde finalen i New York som følge av den raskt voksende fotballinteressen i USA.

Ceferin har derfor sett seg nødt til å avvise ryktene.

– Det er en idé vi på nåværende tidspunkt ikke engang har snakket om. UEFA har ingen planer om å legge mesterligafinalen utenfor Europa, sier han.

Presidenten har imidlertid tidligere uttalt at det kan være en idé å legge mesterligakamper til USA «en gang i framtiden».

Den spanske ligaen er for tiden inne i omfattende diskusjoner omkring flytting av kamper til USA for å markedsføre seg for amerikanere. Senest onsdag søkte Barcelona og Girona om å flytte en ligakamp til Miami.

(©NTB)

Mest sett siste uken