Uefa endrer reglene: Gule kort slettes før kvartfinalene

Gule kort fra tidligere kamper vil i år bli slettet før kvartfinalene i mesterligaen og europaligaen. Normalt blir de slettet før semifinalene.

Det opplyste Uefa tidligere i uken. Beslutningen er tatt for at det skal stå igjen like mange kamper av sluttspillet når kortene fjernes. Normalt sett blir gule kort fjernet før semifinalene. For lag som går til finalen gjenstår det da tre kamper. Ettersom det i år kun spilles en kamp i hver runde vil det kun være igjen tre kamper etter åttedelsfinalene.

Regel om fjerning av gule kort er i utgangspunktet innført for å unngå at en spiller må stå over finalen fordi han står med tre gule kort fra tre ulike kamper.

Returoppgjørene i europaligaens åttedelsfinaler spilles onsdag og torsdag, mens de fire gjenstående returoppgjørene i mesterligaen spilles fredag og lørdag.

(©NTB)