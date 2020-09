Uefa endret og utsatte kvinnenes mesterliga

Uefa-styret besluttet onsdag å endre og forskyve flere turneringer, deriblant kvinnenes mesterliga, på grunn av viruspandemien og dens effekt.

Ifølge det europeiske fotballforbundets nettsted er avgjørelsene truffet for å begrense risiko og gi deltakerne mer tid til å tilpasse seg situasjonen og forberede kampene.

Kvalifiseringen i kvinnenes mesterliga skal likevel ikke avvikles med miniturneringer i oktober. I stedet blir det to rene utslagsrunder, 1. kvalifiseringsrunde med 40 lag 3./4. november og 2. kvalifiseringsrunde med 20 lag 18./19. november.

VIF og LSK påvirkes

Vålerenga skal være med i kvalifiseringen, mens LSK Kvinner er kvalifisert for hovedturneringen som nå kommer til å starte først i desember. Den starter med 16-delsfinaler som avvikles med hjemme- og bortekamp 8./9. og 15./16. desember.

Det blir trekning for 1. kvalifiseringsrunde 22. oktober, for 2. kvalifiseringsrunde 6. november og for 16-delsfinalen 24. november.

Resten av turneringen avvikles som opprinnelig oppsatt med åttedelsfinaler og kvartfinaler i mars, semifinaler i april og finale i Göteborg 16. mai.

J19-EM utsatt

Uefa-styret har også utsatt EM for J19-lag. Eliterunden i kvalifiseringen er utsatt fra oktober til november, mens sluttspillet i Nord-Irland skal avvikles i mars neste år. Det blir som en ren utslagsturnering med kvartfinaler, semifinaler og finale, samt omspill om Europas femte VM-plass.

Norge er kvalifisert for eliterunden.

Mesterligaen i futsal er også endret. I stedet for innledende miniturneringer blir det en ren utslagsturnering med start i november.

