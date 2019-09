UEFA etterforsker nasjonalsangblemme

Fotballforbundet i Frankrike kan bli straffet for nasjonalsangblemmen som førte til at lørdagens EM-kvalifiseringskamp mot Albania kom for sent i gang.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyste tirsdag at det er åpnet disiplinærsak mot det franske forbundet i kjølvannet av episoden. Andorras nasjonalsang, og ikke den albanske, ble spilt før kampstart på Stade de France. I etterkant nektet albanerne å sparke i gang kampen før rett nasjonalsang var spilt. Mens man fant fram riktig nasjonalsang, forsøkte speakeren å be om unnskyldning, men rotet det ytterligere til ved å rette unnskyldningen til Armenias fans. Den pinlige episoden førte til at kampen ble rundt ti minutter forsinket. Nå blir hele opptrinnet tema for en høring i UEFAs disiplinærkomité 17. oktober. Frankrikes president Emmanuel Macron har i etterkant beklaget episoden overfor Albanias statsminister. – Emmanuel Macron har oppriktig beklaget den skandaløse fadesen fra det franske fotballforbundet med vår nasjonalsang, skrev statsminister Edi Rama på Twitter søndag. – Den franske presidenten ser på fadesen som en uakseptabel feiltakelse og setter pris på våre spilleres reaksjon, la han til. Den franske landslagssjefen Didier Deschamps har også beklaget det inntrufne overfor sin albanske motpart Edoardo Reja. Frankrike vant for øvrig kampen i Paris 4-1. (©NTB)