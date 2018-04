Michael Oliver og hans kone er begge blitt truet på livet etter at han ga Real Madrid et omstridt og avgjørende straffespark i mesterligakvartfinalen mot Juventus. Her viser han ut Gianluigi Buffon for protester. Foto: Francisco Seco, AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

UEFA fordømmer drapstrusler mot britisk dommer