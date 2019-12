UEFA gjør endringer i kvinnenes mesterliga

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bekreftet onsdag at de skal innføre gruppespill i kvinnenes mesterliga.

Endringene skal skje fra 2021/22-sesongen. I det nåværende formatet er det kun gruppespill i kvalifiseringen til turneringen. Klarer man å spille seg dit, er det rett til 1/16-finale.

I framtiden er planen at 16 lag skal fordeles på fire grupper med fire lag, med andre ord veldig lignende mennenes format.

En årsak til endringene antas å være de store forskjellene i turneringen. Seks av åtte kamper i årets åttedelsfinale endte med at ett av lagene vant med seks mål eller mer sammenlagt. Nå skal flere av storlagene møtes tidligere i turneringen.

– Vi forventer at kvinnenes mesterliga bli mer populært enn det er i dag. Det er økende interesse fra markedet, fra mediene. Timingen er trolig riktig for å prøve å gjøre det samme med kvinnenes turnering som er gjort for menn. Vi forventer enn bedre turnering, sier Giorgio Marchetti, UEFAs assisterende generalsekretær.

(©NTB)