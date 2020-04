UEFA har gitt ligaene frist til å finne ut sesongavslutningene

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) ønsker at ligaene skal kartlegge hvordan de ønsker å få spilt ferdig sine sesonger.

Ifølge SkySports har Premier League, så vel som resten av de europeiske ligaene, fått beskjed om at de har frem til 25. mai på å finne ut hvordan de ønsker å avslutte ligaen.

Flere av Europas fremste ligaer, deriblant Premier League, LaLiga og Serie A, har flere kamper igjen av sesongen 2019/2020, og de fleste har gjort det tydelig at de ønsker å spille ferdig.

Ifølge UEFA ønsker man nå en klar plan fra de ulike medlemsnasjonene om hvordan man planlegger å gjøre ferdig denne sesongen.

- De nasjonale fotballforbund og/eller ligaene burde være i en posisjon der de kan kommunisere til UEFA hvordan de ønsker å starte opp turneringene, samt turneringsformatet, innen 25. mai, sier generalsekretær i UEFA, Theodore Theodoris, i en pressemelding, melder SkySports.

UEFA har tidligere understreket at dersom man velger å avslutte sesongene, uten å spille ferdig kampene, skal lag som skal inn i Champions League og Europa League avgjøres på klubbenes prestasjoner.

For Premier League sin del vil det bety at Liverpool, Leicester og Chelsea går til Champions League, og dersom Manchester City utestenges, så er det fort Manchester United som tar deres plass. City har, som kjent, blitt utestengt av UEFA, men har anket saken.

Spesielt interessant ville dette scenarioet ha vært for norske øyne. I Spania er det nemlig Real Sociedad som ligger på fjerdeplass, med Sevilla, Barcelona og Real Madrid foran seg.

Det vil i så fall bety at Martin Ødegaard spiller i Europas gjeveste klubbturnering, uansett om det blir i Real Sociedad eller i Real Madrid neste sesong.

UEFA har også bedt Nederland, som allerede har avsluttet sin sesong, om å komme med en redegjørelse for hvorfor de har valgt å avslutte sitt ligaspill denne sesongen. Dette også innen 25. mai.

Nederlenderne er nemlig den første divisjonen som har valgt å viske ut sin sesong, og har gjort det klart at de ikke kommer til å krone noen seriemester. Ei skal det heller være opp- eller nedrykk fra den nederlandske toppdivisjonen denne sesongen.

UEFA har tidligere uttalt at de anbefaler at ligaspillet skal avsluttes i de diverse ligaene, men at de anser det som habil årsak dersom landets myndigheter stopper for fotballen eller en gjennomføring kan bety langsiktig økonomisk usikkerhet for klubber eller ligaer.