Uefa-lege om nasjonsligaen: – Må spilles bak lukkede dører

Selv om ingen endelig beslutning er tatt, varsler lederen for Uefas medisinske kommisjon, Tim Meyer, at høstens nasjonsligakamper skal spilles uten tilskuere.

Flere land har begynt å åpne for tilskuere igjen på tribunen under fotballkamper, inkludert Norge.

Kampene i nasjonsligaen spilles i land over hele Europa, men selv om vertslandene godtar tilskuere, vil neppe det være mulig til høsten.

– Nasjonsligakamper og vennskapskamper i høst må spilles bak lukkede dører selv om de respektive landene tillater tilskuere på tribunen, på grunn av koronapandemien, sier Meyer til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Må følge Uefa-regler

– Uefa-konkurranser er basert på Uefas regelverk. Ingen kan fylle en stadion med tilskuere hvis det går imot Uefas regler når det er en Uefa-konkurranse, og reglene tillater ikke tilskuere, sa legen videre.

Meyer sier at situasjonen rundt nasjonsligaen er langt mer kompleks enn for mesterligaen og europaligaen. De to sistnevnte spilles i ett land med få deltakende lag. Nasjonsligaen spilles derimot over hele Europa med lag fra hele kontinentet.

En endelig beslutning tas om ikke lenge.

Travelt for Norge

Det blir en hektisk høst for Norge i den kontinentale konkurransen. Slik ser nasjonsligaprogrammet ut for Lars Lagerbäcks menn:

* 4. september: Norge – Østerrike.

* 7. september: Nord-Irland – Norge.

* 11. oktober: Norge – Romania.

* 14. oktober: Norge – Nord-Irland.

* 15. november: Romania – Norge.

* 18. november: Østerrike – Norge.

Norge spiller også omspill om EM-billett mot Serbia 8. oktober. Blir det norsk seier der, venter enten Skottland eller Israel i «finale» 12. november. Begge disse kampene skal spilles i Oslo.

– Det kan være at vi må rullere på laget i disse kampene og ta ut større tropper enn vanlig, sa Lars Lagerbäck til NTB da han snakket om det krevende kampprogrammet nylig.

I oktober venter tre hjemmekamper på en uke, som trolig må spilles uten tilskuere.

