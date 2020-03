Uefa nedsetter arbeidsgruppe for virustrusselen

Uefa nedsetter en arbeidsgruppe som i samarbeid med de europeiske ligaene skal se på trusselen spredningen av koronaviruset utgjør for terminlisten.

Det kom fram under Det europeiske fotballforbundets kongress i Amsterdam tirsdag. Virustrusselen var et viktig tema under kongressen.

Alle seriekamper i de to øverste divisjonene i Sveits denne måneden er utsatt som følge av frykt for ytterligere spredning av viruset. Landets fotballpresident Dominique Blanc talte til kongressen om utfordringene sveitsisk fotball står overfor.

– Dette er en situasjon som kan ryste profesjonell fotball i dens grunnvoller. Om situasjonen vedvarer, vil vi ikke ha andre alternativer enn å be Uefa om økonomisk støtte, sa han.

Også i Italia er en rekke kamper utsatt på grunn av virusfrykt, og det skaper store problemer for gjennomføring av sesongen. Den må avsluttes innen 24. mai av hensyn til landslagets EM-forberedelser.

