UEFA: Norges kamp mot Romania er avlyst

Det opplyser UEFA i en melding, ifølge TV 2.

Saken oppdateres

Grunnet en nylig positiv koronatest i det norske landslaget, og etter møter mellom NFF og norske myndigheter, kan de ikke reise til Romania. Derfor kan ikke den kommende kampen bli spilt, står det i uttalelsen, ifølge VG.

I uttalelse skriver Det europeiske fotballforbundet at avgjørelsen ble tatt etter et møte mellom det norske fotballforbundet og de norske myndighetene lørdag kveld. UEFA skriver at landslaget ikke reiser til Romania for å spille søndagens kamp.

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget