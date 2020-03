Uefa-presidenten: – Fotballens største krise noensinne

Aleksander Ceferin, president i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), mener at koronaviruset er den største krise fotballen noensinne har stått overfor.

Tirsdag vedtok Ceferin og hans styre å utsette sommerens EM-sluttspill i ett år slik at man får en sjanse til å spille ferdig klubbturneringene. I øyeblikket ligger fotballen død i de fleste europeiske land, og ingen vet når den begynner å rulle igjen. De økonomiske konsekvensene blir enorme.

– Det er den største krisen fotballen har møtt i sin historie, sier Ceferin til nyhetsbyrået AP.

– Vi vet alle at dette fryktelige viruset som har spredt seg i hele Europa har gjort fotball og dagligliv umulig over hele kontinentet. Vi visste at vi måtte stoppe turneringene.

Ceferin sier at man fortsatt regner på hvor mye det vil koste Uefa å utsette EM fra 2020 til 2021.

– Men det dreier seg om flere hundre millioner euro.

EM-sluttspillet i fotball gir om lag 2 milliarder euro i inntekter, men pengene vil sitte lenger inne både fra sponsorer og TV-selskaper.

– Den økonomiske situasjonen i Europa og verden kommer til å skade oss. Det handler ikke bare om de direkte tapene forbundet med å utsette EM, men om hele økonomien. I dag er det tid for å stå sammen og vise enhet. I morgen må vi begynne å se på skadevirkningene, men jeg er likevel sikker på at vi vil komme gjennom det og ende opp sterkere enn noen gang.

Båt i havsnød

Han er klar over at mange klubber vil komme i store økonomiske vanskeligheter og be om hjelp.

– Vi er alle i samme båt og må hjelpe hverandre. Vi må se nærmere på det etter hvert, men ja, noen klubber og noen ligaer kommer til å få store problemer, sier han.

– Og glem heller ikke de nasjonale forbundene, for mange av dem får en stor del av sine inntekter direkte fra Uefa. Det kommer til å bli tøft de neste månedene eller årene, men vi skal stå sammen, og jeg har tro på at vi kommer til å greie det.

En arbeidsgruppe skal se på den økonomiske situasjonen, mens en annen ser på løsninger for turneringene som nå er avbrutt, deriblant mesterligaen og europaligaen.

– Å utsette EM var eneste sjanse til å få klubbturneringene ferdigspilt, men vi kan ikke være sikre på at det går likevel, sier Ceferin.

Målet er å få alle turneringer ferdigspilt senest 30. juni. Dagen etter har mange spillere ny arbeidsgiver ettersom mange kontrakter løper ut ved månedsskiftet.

Endringer

Ceferin sier at han snakket med Fifa-president Gianni Infantino om den planlagte utsettelsen av EM og at han føler seg sikker på at det planlagte klubb-VM ikke kommer til å bli gjennomført i 2021, slik det opprinnelig var meningen.

– Kanskje må vi gjøre endringer med EM-formatet. Planen, som var logistisk utfordrende selv før koronaviruset, var å spille i 12 byer i like mange land. Vi har tenkt å beholde de samme arenaene, men om det viser seg vanskelig så kan vi gjøre det med elleve, ni eller færre arenaer.

Han er sikker på at man vil flytte to andre turneringer som var berammet til 2021: EM for kvinner og U21-EM for menn.

– Kvinnenes sluttspill flyttes trolig til 2022. Jeg synes ikke mennenes EM skal få kannibalisere kvinnemesterskapet ved å spilles rett før det, sier han.

