UEFA-sjef: Innfører VAR i mesterligaen neste sesong

Videodommersystemet VAR (Video Assistant Referee) innføres i mesterligaen fra neste sesong, opplyser UEFA-president Aleksander Ceferin.

– Planen er å introdusere teknologien fra Supercupen i 2019, og deretter i mesterligaen. Vi skal ta det i bruk når alt er klart, sa Ceferin fredag.

UEFA-sjefen vil ikke utelukke at VAR kan innføres allerede under utslagsrundene denne sesongen, men la til at dette ikke er en del av planen.

VAR ble en suksess både i kontinentcupen og under sommerens VM i Russland. Det er også tatt i bruk i flere ligaer, blant annet i Tyskland der det har ført til flere kontroverser.

UEFA har så langt brukt to ekstra assistentdommere i mesterligaen og europaligaen.

Tross planene om å innføre VAR i mesterligaen fra neste sesong er Ceferin likevel en smule skeptisk, ettersom UEFA har en stor utfordring med å ha et fullverdig VAR-system i alle sine 55 medlemsland. Han er ikke sikker på at systemet så langt er fullverdig utviklet.

– Det er ikke helt klart for meg. Det ble tatt noen gode avgjørelser under VM, men vi må se hvordan det utvikler seg, sa Ceferin.

(©NTB)

Mest sett siste uken