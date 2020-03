UEFA slår tilbake mot EM-rykter

UEFA avviser at de har fått henvendelser fra flere fotballforbund om å flytte eller avlyse sommerens EM.

Sommerens fotball-EM skal etter planen arrangeres i tolv byer i tolv forskjellige land.

Nå har UEFA tatt kontakt med arrangørlandenes myndigheter for å få et svar på om EM kan arrangeres som planlagt, til tross for coronaviruset som har rammet Europa.

Basert på råd fra WHO, er UEFA av den oppfatning at byene kan arrangere EM dersom den medisinske infrastrukturen til å behandle koronasyke-pasienter er på plass, samtidig som fascilitetene til å ta imot titusenvis av fans er til stede.

Det melder AP.

En kilde nyhetsbyrået har snakket med er klar på at et EM fordelt på tolv arrangørland gir UEFA større muligheter for å gjennomføre mesterskapet.

De vil nemlig ikke nøle med å flytte kamper fra en by til en annen, hvis det skal til for å redde mesterskapet.

Tidligere denne uken verserte det rykter om at UEFA vurderte å flytte mesterskapet til 2021:

Ifølge UEFA stemmer ikke det over hodet.

- UEFA har ikke fått noen henvendelser om flytte eller avlyse turneringen, sier organisasjonen ifølge AP.

I en epost til Nettavisen skriver UEFA følgende om de pågående coronaviruset:

- UEFA tar situasjonen knyttet til coronaviruset veldig seriøst. Vi følger situasjonen tett og er i kontakt med WHO og nasjonale myndigheter angående Covid-19 og virusets utvikling.

- UEFA følger også avgjørelsene fra lokale myndigheter som kan påvirke kamper, og vi er i kontakt med klubber og nasjonale forbund i forbindelse med dette.

EM skal etter planen sparkes i gang 12. juni i Roma, der Italia møter Tyrkia. Finalen spilles på Wembley 12. juli.