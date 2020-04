Uefa-styret: Europacupplasser skal fordeles på sportslige kriterier

Uefa-styret gjentok torsdag sin oppfordring om å fullføre nasjonale klubbturneringer. Om det ikke går, skal europacupplasser fordeles på sportslige kriterier.

De sportslige kriteriene skal være knyttet til prestasjoner i sesongen 2019-20, melder Uefa på sitt nettsted.

I noen land er det blitt foreslått å fordele mesterligaplasser på grunnlag av Uefa-koeffisient dersom serien ikke kan fullføres. Det kunne sendt Manchester United til mesterligaen på bekostning av Leicester, mens Martin Ødegaards Real Sociedad kunne miste mesterligaplass til Atlético Madrid, men Uefa-vedtaket utelukker den metoden.

På torsdagens styremøte ble det vedtatt retningslinjer de nasjonale fotballmyndighetene skal rette seg etter når de skal ta avgjørelser om sine klubbturneringer i tiden som kommer.

Uefa ber de nasjonale forbund og ligaer om å prøve alt for å fullføre sine klubbturneringer, men understreker at helsen til spillere, tilskuere, andre involverte og befolkningen generelt må gå foran alt annet.

Forbundet åpner for å fullføre turneringene i et redusert eller alternativt format dersom det ikke lar seg gjøre å spille alle gjenstående kamper. Slik vil klubbene fortsatt kvalifisere seg til mesterliga og europaliga ut fra plasseringer i avsluttede turneringer.

Kriterier

Uefa innser at det i enkelte land kan vise seg at dette ikke lar seg gjennomføre, og det åpnes for to situasjoner der man vil godta at turneringer ikke fullføres:

* Pålegg eller forbud fra myndighetenes side som gjør det umulig å spille ferdig denne sesongen innen rimelig tid før neste sesong kan starte.

* Uoverstigelige økonomiske problemer der fullføring av sesongen kan sette turneringen og/eller deltakende klubber i fare for å gå under.

Både i Nederland, Belgia og Skottland foreligger det forslag om å avbryte sesongen.

Dersom en turnering ikke blir fullført, og det er legitime grunner for dette, skal europacupdeltakere utpekes etter «objektive, åpne og rettferdige prinsipper». Uefa forbeholder seg retten til å nekte klubber adgang til mesterliga eller europaliga om man finner at disse kriteriene ikke er fulgt.

Forskutterer penger

Under styremøtet ble det bestemt at Uefa forskutterer 70 millioner euro (815 millioner kroner) i kompensasjon til klubber som har avgitt spillere til EM-kvalifiseringskamper. Det skulle normalt gjøres etter avsluttet kvalifisering, men skjer nå for å hjelpe klubbene. 676 klubber vil få penger.

Styret bestemte også at det utsatte EM-sluttspillet for menn fortsatt skal hete Euro 2020 selv om turneringen avvikles i 2021.

Det ble orientert om en medisinsk arbeidsgruppe som under ledelse av professor Tim Meyer skal se på de helsemessige sider av gjenopptakelse av fotballaktivitet. Den jobber med klubbforeningen ECA og ligaenes interesseorganisasjon European Leagues og skal utarbeide retningslinjer for gjennomføring av trening og kamper.

