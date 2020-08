Uefa vil tillate publikum når Bayern München møter Sevilla

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) vil tillate at 30 prosent av arenaen fylles opp når Bayern München og Sevilla møtes i Supercupen 24. september.

De to lags spillere kan glede seg til å spille foran publikum igjen etter at Uefa vil tillate tilskuere for første gang etter koronapausen.

Kampen spilles i Budapest.

– Det har vært viktig å vise at fotball kan fortsette i en vanskelig tid uten tilskuere, men spillet har mistet en del av sin karakter, sier Uefa-president Aleksander Ceferin i en pressemelding.

Han sier videre at de håper kampen kan fungere sin et forsøk som kan skape grobunn for at fansen etterhvert kan vende tilbake til kamper.

– Vi arbeider tett sammen med fotballforbundet i Ungarn og regjeringen for å sikre en forsvarlig avvikling av kampen. Vi tar ingen sjanser med folks helse.

Alle andre kamper skal inntil videre spilles for tomme tribuner.

Supercupen spilles mellom vinneren av europaligaen og mesterligaen.

