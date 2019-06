Uenighet om straffen i Champions League-finalen: - Gir opp

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at Liverpool fikk straffe i Champions League-finalen mot Tottenham.

TOTTENHAM - LIVERPOOL (0-1 - pauseresultat)

WANDA METROPOLITANO (Nettavisen): Liverpool fikk en drømmestart på kampen da dommer Damir Skomina pekte på straffemerket allerede etter 25 sekunder etter at Sadio Mané spilte ballen i armen til Tottenham-spiller Moussa Sissoko.

Dommeren virket ikke å være i tvil og heller ikke VAR grep inn for å endre avgjørelsen.

Reaksjonene har imidlertid ikke latt vente på seg etter at Mohamed Salah et minutt senere sendte Liverpool opp i ledelsen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener straffen er klar og viser på Twitter til dommer Svein Oddvar Moen som mener avgjørelsen var korrekt.

Mathisen får støtte av tidligere Premier League-spiller og nå BBC-ekspert Robbie Savage.

- Jeg synes det er straffe. Med tanke på måten VAR blir brukt i Champions League, så er dette en straffe, sier Savage.

Det er likevel ikke alle som er like klare, og som stiller spørsmål til avgjørelsen og handsregelen generelt.

Viasat-kommentator Morten Langli er blant dem som mener at dommeren ikke burde dømt straffespark.

- Alt er hands. Jeg gir opp, skriver Langli på Twitter.

Også NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith reagerer.

- Fotballen har seriøst fått seg et stort problem med disse hands-greiene. Det så faktisk ut som Mané gikk for hands. Og dommer og VAR går fem på. La meg understreke at jeg ikke heier på noen av disse lagene. Men det har blitt en parodi, skriver Smith på Twitter.

Fotballekspert Lars Sivertsen tviler ikke på at dommerne gjorde rett, men stiller i stedet spørsmål til selve regelen.

- Når dommerne i TV-boden gir tommel opp så er det helt sikkert riktig i henhold til regelverket. Men jeg kan umulig være den eneste som synes regelverket er vanskelig å bli klok på, skriver Sivertsen.

Men dømt er dømt og Liverpool kunne gå til pause med 1-0-ledelsen de fikk som følge av straffesparket.

Det er riktignok vært en jevnspilt, men ikke spesielt underholdende førsteomgang. Liverpool skapte de få sjansene som var, men Tottenham la i perioder et lite press på Klopps menn. Spurs slet imidlertid i siste tredjedel og gikk til pause uten å ha skapt en eneste god målsjanse.

SORING: Mohamed Salah sender ballen forbi Hugo Lloris. Foto: Richard Heathcote (AFP)

Disse 11 startet finalen for Tottenham:

Hugo Lloris, Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Heung-Min Son, Harry Winks, Harry Kane, Moussa Sissoko, Dele Alli, Christian Eriksen.

Disse 11 startet finalen for Liverpool:

Alisson Becker, Fabinho, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Andy Robertson, Joël Matip, Trent Alexander-Arnold.

