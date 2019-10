Uenighet på landslaget - lagene splittet i sesongoppkjøringen

Intern uenighet om hva som er den beste oppkjøringen for norske langrennsstjerner.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Høyde eller ikke høyde?

Det er et spørsmål norske langrennsledere og utøvere har stilt seg i en årrekke, men som fortsatt diskuteres.

Enkelte utøvere sverger til høydetrening, mens noen er av forskjellige grunner mer skeptiske.

Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg er to norske langrennsprofiler som sverger til opphold i høyden.

Les også: Sundby har lagt en overraskende plan

Denne uken er de på høydesamling med det norske kvinnelaget i Nord-Italia.

De fleste av herre- og kvinne-løperne har som regel vært i Val Senales på samling i oktober, men denne sesongen er de splittet.

- Det kom signaler fra løperne



I fjor valgte herrene på allroundlaget å droppe det tradisjonelle høydeoppholdet i Val Senales. I år har allroundlaget fått følge av herrenes sprintlag.

Begge lagene er i stedet på felles treningssamling i Holmenkollen, før turen går videre til Sjusjøen i november.

Sprinttrener Arild Monsen forklarer valget med at han ikke alltid har vært like godt fornøyd med resultatene høydeoppholdet har gitt.

- Vi fant ut at vi hadde lyst til å gjøre en forandring. Det kom også signaler fra løperne i fjor. Mange ble syke, sier Monsen til Nettavisen.

SAMMEN I KOLLEN: Landslagstrenerne Eirik Myhr Nossumog Arild Monsen ønsket ikke å bli med kvinnelaget til Val Senales. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Totalvurdering



Likevel har det vært interne diskusjoner blant herreløperne om man bør reise til høyden eller ikke.

Landslagtrener på allroundlaget, Eirik Myhr Nossum, bekrefter til Nettavisen at det har vært uenighet.

- Det er ikke sånn at det er noen nikkedukker på laget. Det er alltid en diskusjon. Jeg har enkeltutøvere på laget som kanskje kunne tenkt seg litt mer høyde og jeg har noen som synes det er helt topp nå, forklarer Nossum.

Les også: WADA vil ha svar på om astmamedisin gjør utøvere bedre

Etter suksessesongen forrige vinter, konkluderte Nossum igjen med at utøverne hans ville få mer igjen av å bli værende i Norge denne høsten.

- Det handler ikke om at jeg konkluderer med at høyde ikke fungerer, for det er jeg ganske sikker på at fungerer på mange ting, men det handler mer om totalvurderingen. Inn mot denne sesongen er jeg der at jeg velger bort høyde fordi jeg vil ha det mer praktisk enkelt å gjennomføre. Jeg er sikker på at det viktigste av alt er å trene ordentlig. Jeg «safer» sånn sett. Jeg vet at vi får trent veldig bra når vi er her, sier Nossum.

Han forklarer videre at han opplever at det går for mye for mye tid i heis og til bilkjøring under oppholdet i Val Senales.

- Da er min vurdering at jeg er mer sikker på at de to døgnene vi bruker i bil og heis kan vi bruke på hvile, spising, restitusjon eller mer trening, forteller Nossum.

Les også: Weng har overbevist lagvenninnene - Johaug er ikke i tvil

Klæbo: - Har aldri hatt troen på det

Johannes Høsflot Klæbo, Norges største langrennsprofil på herresiden, deltok på sin første høydesamling i september, men har hatt stor suksess uten å benytte seg av høydeopphold tidligere.

- Jeg har aldri hatt troen på det. Jeg har i hvert fall aldri prioritert det ut ifra min alder og min måte å konkurrere på, sier Klæbo til Nettavisen.

PÅ SAMLING: Johannes Høsflot Klæbo er sammen med resten av herrelaget i trening i Holmenkollen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Han vil ikke utelukke at han kan få mer troen på det senere, men foreløpig føler han at han ikke har gått glipp av noe ved å droppe høydeopphold.

- Det er litt artig at det har påvirket og at det nå er mange som ikke reiser dit. Det er litt spesielt, men det er artig å se at man tør å prøve noe nytt, forklarer Klæbo.

Sundby meldte seg ut av diskusjonen

Også Martin Johnsrud Sundby opplever at det er fornuftig å droppe Val Senales. Han meldte seg imidlertid raskt ut av den interne diskusjonen da det uansett var uaktuelt for ham å gjennomføre et høydeopphold.

- De syv andre gutta var nødt til å ta en beslutning på det, uten at min mening spilte inn. Begge deler fungerer. Mine aller mest suksessfulle år er de gangene jeg har hatt flest uker i høyden. Det er da jeg har vært mest stabil over tid. Samtidig så kommer vi fra en sesong som var historisk bra med et opplegg som ikke innebar høydetrening i det hele tatt. Som lag blir det vanskelig å kaste den suksessoppskriften, sier Sundby til Nettavisen.

HJEMME I OSLO: Martin Johnsrud Sundby gleder seg over å kunne trene i Sørkedalen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Han er sikker på at høydetrening fungerer for enkelte, men opplever det som veldig individuelt.

- I den gruppen vi sitter her med nå med herrer allround og sprint, så er det ikke så veldig mange som har så veldig god erfaring med høyde. Jeg tror vi legger igjen flere lik i høyden enn vi kommer hjem med vinnere. Men jeg tror at de som takler det og lykkes med opplegget får veldig bra uttelling. Så tar man en gruppe på 15 mann som vi er, så tror jeg det funker veldig bra for fire, og så faller resten av fordi det er ekstremt utfordrende å gjennomføre perfekte høydeopphold, forklarer den norske veteranen.

Både Sundby og Klæbo er imidlertid innstilt på at høydetrening igjen vil komme i fokus opp mot OL i Beijing som vil foregå mellom 1600 og 1800 meter over havet.

- Da tror jeg det blir lite aktuelt å kjøre dette opplegget i to år til. Min følelse er at det blir innført ganske røft høyderegime igjen frem mot Oberstdorf og selvfølgelig mot OL, sier Sundby.

Urokkelige Johaug og Østberg



To som uansett ikke ser ut til å vike, er nevnte Østberg og Johaug som allerede har vært lenger i høyden enn lagvenninnene.

Senest under høydeoppholdet i Val Senales forrige sesong var de to veldig klare på at er mest komfortable med en sesongoppkjøring som innebærer høydetrening.

- Jeg har veldig god erfaring fra Val Senales fra tidligere år. Jeg føler at det gir meg den beste sesongoppkjøringen jeg kan få inn mot sesongen. Jeg føler det faste, vante og trygge, sa Johaug til Nettavisen i fjor høst.

SVERGER TIL HØYDEN: Therese Johaug under fjorårets pressetreff i Val Senales. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Det gjorde også Østberg.

- For min del så har jeg prioritert høydetrening før jeg var 20 og har gjort det hvert år. Jeg har vært på private høydesamlinger i alle år og har troen på høyden. I tillegg er Val Senales et sted der vi får gått på ski og det er fint der i tillegg. For min del er det ikke et vanskelig valg når det er et del av et høyderegime som jeg velger å kjøre, sa Flugstad Østberg til Nettavisen.

Den norske troppen er kanskje splittet i ukene før sesongstart, men det som er sikkert er at både de norske herrene og kvinnene stiller til sesongåpningen på Beitostølen 22. november.