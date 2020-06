Ufattelig bom før Inter rotet bort nye poeng

Sassuolo slo tilbake etter Roberto Gagliardinis sjokkerende flause foran mål.

INTER - SASSUOLO 3-3:

Inters storsatsing og tilhørende håp om å kapre Serie A-tittelen under Antonio Contes ledelse har allerede sett ut tynnslitt en stund.

Milanoklubben har trolig rotet bort for mange poeng til å hamle opp med Juventus, og i det sporet fortsatte det mot Sassuolo - på spektakulært vis. Supporterne som så bildene fra klubbens normalt overkommelige hjemmekamp fikk nemlig ikke noe plaster på såret fra «Nerazurri»-spillerne.

De fikk tvert imot se Inter skusle bort nye poeng, tross en 2-1-ledelse, og en mildt sagt gigantisk mulighet til å trygge ledelsen på den stillingen etter rundt en drøy times spill.

Kommentator manglet ord



I begivenhetenes sentrum kom Roberto Gagliardini (26), blant annet etter et flott forarbeid fra Lautaro Martínez, som akkurat var byttet inn. På en smått utrolig måte mislyktes Gagliardini med å sette en retur på helt vidåpent mål.

Midtbanespilleren fikk en temmelig lettkjøpt hovedrett - servert rett foran beina - fra Sassuolo-målvakt Andrea Consigli, etter Romelu Lukakus første avslutning rett i forkant.

Men fra knappe fire meter presterte 26-åringen å smelle ballen opp i tverrliggeren og ut.

Se den utrolige situsjonen mot slutten av videoklippet under!

- Hva skal man si om den bommen der?

- Jeg skulle til å si det er sesongens miss, men det der er vel aller sesongers miss, er det ikke? påpekte de britiske kommentatorene til Strive.

Gagliardini reagerte med å segne om inne i målet, og plantet ansiktet godt ned i gresset. Lukaku og andre lagkamerater ble filmet mens de slo sjokkert ut med armene etter den ufattelige bommen.

EN AV TIDENES VERSTE? Inters Roberto Gagliardini siktet minst et knepp for høyt da han skulle øke ledelsen mot Sassuolo. Det skulle bli kostbart. Foto: Skjermdump (med tillatelse) (strivesport.com)

Flere med ekte målskrekk



Manchester Uniteds Marcus Rashford var en annen spiller som fikk høre det i sosiale medier etter en oppsiktsvekkende bom onsdag. Det skjedde i den ellers sterke 3-0-seieren over Sheffield United samme kveld.

England-angriperen var dog under hardere press, og ble i alle fall litt forstyrret før han sendte ballen utenfor de gapende nettmaskene fra kort hold.

Også Hellas Verona-spilleren Valerio Verre utmerket seg tidligere i Serie A-runden med en nesten ubegripelig miss.

Han presterte å styre en ball over et åpent mål med brystet fra to-tre meter i 0-2-tapet for Napoli.