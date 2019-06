UFC-analyse: Hva nå, Gustafsson?

Alexander Gustafsson har vært i verdenstoppen i over syv år, men må overbevise i helgen for å beholde plassen sin.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens kommentator Torstein Sandaa-Johansen



Det er ikke ofte jeg står i sofaen når jeg ser MMA. Ikke fordi jeg ikke er fan, ikke fordi jeg ikke er interessert - jeg er bare en avmålt type.

Faktisk finnes det bare to utøvere som har fått meg til å reise meg i sofaen, rope til TV-en og hytte med neven. Den ene er Jack Hermansson, og den andre er Alexander Gustafsson.

Gustafssons tittelkamp mot Jon Jones tilbake i 2013 var første gang jeg ble lidenskapelig under en MMA-kamp, fordi det var første gang jeg fikk troen på at en skandinav kunne holde en tittel i verdens største MMA-promosjon.

Men Gustafsson skulle forbli en evig toer.

Alltid nest best

Gustafssons første kamp mot Jones er ikonisk. Det var første gang Jones så menneskelig ut, første gang han var i nærheten av å tape en kamp (nei, jeg regner ikke Jones diskvalifisering i kampen mot Matt Hamill som et tap).

Verden fnøs av at Gustafsson hadde fått kampen i utgangspunktet, og det beste MMA-eksperter klarte å komme opp med av årsaker til at Gustafsson hadde en sjanse var at han var høy og hadde lange bein.

MØTES: Alexander Gustafsson møter Anthony Smith i Stockholm lørdag. Foto: Tt News Agency (Reuters)

I realiteten var han avskrevet. Tittelkampen mot Jones ble starten en følelsesmessig berg-og-dalbane der Gustafsson skulle være så nærme en tittel det er mulig å komme uten å få beltet festet rundt livet.



For Gustafsson tapte (nesten) bare tittelkamper, og han tapte dem med den smaleste margin. Jones/Gus 1 var en tett kamp, det samme var kampen hans mot Daniel Cormier, og begge kampene hadde øyeblikk der Gustafsson var sekunder unna å holde tittelbeltet. Men Gustafsson fortsatte å vinne alle andre kamper enn tittelkamper, og dermed var det uunngåelig at han fikk et nytt møte med mester Jon Jones.



Bratt bakke

Jones/Gus 2 ble imidlertid ikke av det tette slaget. Gustafsson ble et nummer for liten for en fokusert Jon Jones, som tok ut Gus i tredje runde. Tapet gjorde veien til ny tittelkamp svært bratt for Gustafsson; det finnes en uskreven regel i UFC om at to strake tap til samme tittelholder gjør det nærmest umulig å få en tredje kamp.

FIKK KJØRT SEG MOT JONES: Alexander Gustafsson hadde lite å stille opp med i andre kamp mot Jon Jones. Foto: Sean M. Haffey (AFP)

Gustafsson sitter med dårlige kort på hånd i lett tungvektsdivisjonen, og hans beste sjanse for en ny tittelkamp kommer enten gjennom å gå opp til tungvekt, eller gjennom å håpe på at Jon Jones går opp til tungvekt.



Seier i helgen er dermed ikke nok for vår kjære svenske. Han må overbevise, utklasse, imponere - og det må han gjøre mot Anthony Smith, en utøver det er nærmest umulig å bli klok på.



Æra av middels mellomvektere

Vi er inne i en rar epoke i lett tungvektsdivisjonen (som i utgangspunktet er en ganske rar divisjon). I en divisjon som i årevis har vært sulteforet på nye talenter har to svært usannsynlige navn banet seg vei til toppen av divisjonen. Den ene er Thiago Santos, som skal gå tittelkamp mot Jon Jones i juli, den andre er Anthony Smith.



Grunnen til at det er rart er at de begge var middels suksessfulle i mellomvekt, en divisjon som ligger ca. ti kilo under lett tungvekt. Joda, de vant kamper i mellomvekt, og lå begge mellom 10. og 20. plass på listen over verdens beste mellomvektere.

Men det var ikke før de gikk opp til lett tungvekt det virkelig løsnet. Anthony Smith blåste gjennom Rashad Evans, Mauricio “Shogun” Rua og Volkan Oezdemir på bare fire måneder, og gjorde seg fortjent til en tittelkamp mot Jon Jones.



SJANSELØST: Anthony Smith hadde lite å stille opp med mot Jon Jones. Foto: John Locher (AP)

Brådypt

Tittelkampen mot Jones ble en demonstrasjon av hvor brådypt (for å bruke en bassengmetafor) det er i lett tungvekt. Jon Jones er tidenes beste MMA-utøver og den soleklare éner i lett tungvekt. Rett under ham på rangeringslisten i divisjonen ligger Daniel Cormier og Alexander Gustafsson.

Men fra tredje til fjerdeplass på listen blir det fort grunt. Smith var sjanseløs mot Jon Jones, og jeg vil gå så langt som å argumentere for at det var den letteste tittelkampen Jones noensinne har hatt. Selv om Smith klamret seg til et flyteelement og ble med Jones ut på dypt vann, er spørsmålet hvordan han vil klare seg mot en utøver som selv ledet Jones ut på dypet?



Karrieremessig vannskille

Gustafsson selv har vært helt ærlig: Slår han ikke Smith er han ikke sikker på om han har noe i divisjonen å gjøre lenger. Slik ærlighet, om enn med potensielt sørgelige konsekvenser, er en av grunnene til at det er umulig å ikke like Gustafsson.

Det er liksom noe spesielt med ham. Han var den første skandinaven i UFC-toppen, og det føles som om det er MMA-høytid når han går kamp. Selv om han har en proffkarriere som strekker seg tilbake til 2007 er han bare 32 år gammel, har gått relativt få kamper og virker fortsatt motivert. Det er skummelt å være kategorisk i lett tungvektsdivisjonen, men på mange måter representerer denne kampen et vannskille for Gustafsson: vinn eller forsvinn.

Gustafsson har lagt et enormt press på seg selv ved å avfeie Smith som topputøver, men samtidig er det nærmest umulig for ham å nå en tittelkamp i lett tungvekt så lenge Jon Jones holder beltet. Legger Gustafsson opp om han taper for Smith?

Med seier over Smith, skal han da bare henge rundt i lett tungvekt og slå de samme utøverne som Jones har slått i påvente av at Jon Jones uunngåelig beveger seg opp til tungvekt? Skal Gustafsson selv ta steget opp i tungvekt?

Han går omtrent én kamp i året, og må nok vinne 2-3 kamper før han får tittelsjanse, som ved bruk av enkel matematikk gir oss en potensiell tittelkamp for Gustafsson i 2022/2023? For ikke å snakke om at tungvekt er fylt med store, skumle menn som Stipe Miocic, Francis Ngannou og Junior dos Santos. Samtidig har utøvere som Anthony Smith vist oss at gresset faktisk kan være grønnere på andre siden av divisjonsgjerdet.