UFC-analyse: Israel Adesanya er klar for å innfri hypen

Men en av de tøffeste UFC-mesterne i mellomvektshistorien, Robert Whittaker, står klar for å stoppe ham på UFC 243 i Melbourne.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes.

Israel Adesanya ble jeg oppmerksom på litt før han ble signert til UFC. Dette skjer nesten kun med utøvere som skal bli enormt store. Conor McGregor visste vi om før debuten i UFC Stockholm. Oftest tar de nye favorittene form når de først har kommet til UFC. Vi MMA-fans er alltid på jakt etter den neste store utøveren. Når vi diskuterer fremtidige mestere i podcasten MMA-Revyen får vi hele tiden innspill. Lenge var det ett navn som gikk igjen: Stylebender.

Jeg måtte selvsagt google Stylebender .

Grunnen til at mange av oss hadde hørt om Stylebender er at han allerede hadde skapt seg et navn i kickboksing. Israel “The Last Stylebender” Adesanya er på mange måter et gjenklang av hvordan ting skjedde i gode gamle dager. MMA bestod av opptil flere separate grener som bare under tvil lot seg virkelig forene i oktagonet. Alle var “egentlig” en bryter, thaibokser eller en BJJ-utøver (eller et dusin andre ting). Før i tiden kom stikkord om styrkene og svakhetene til utøverne opp på skjermen når de ble presentert før de skulle til å gå inn i buret. One Punch KO Power, High Cardio, Well Rounded. Merkelappen Well Rounded funket fordi det var få som var det. Stjerner lekket fra andre sporter og tok overgang til MMA. Det gikk dårlig for de som ikke tok det alvorlig.

IMPONERER: Israel Adesanya imponerte stort da han beseiret Kelvin Gastelum tidligere i år. Foto: Logan Riely (AFP)

Spesialistene i UFC

MMA har selvsagt modnet siden. Med årene har den historiske sentrifugen UFC skilt ut essensen av hva en MMA-utøver trenger fra det som er kjekt å ha, og den moderne metoden er å trene MMA, ikke én og én stil i et vakuum. Du trenger å vite hva en double-leg er og hvordan du forsvarer deg mot den, bør ha en grei jab ( ikke obligatorisk), og kunne vesentlig BJJ-forsvar. Med denne fremgangsmåten ble mange av de store spesialistene nullet litt ut.

Det er derfor blaserte fans som meg ser en nysignert Israel Adesanya, hører hypen, og tenker for seg selv at vi først må se hvordan han unngår en nedtakning (den kickboksertølperen!). Jeg var klok av skade av et nylig eksempel fra den verdenskjente kickbokseren Gokhan Saki, for eksempel. Saki var definitivt det neste store, lekte seg til seier i debut, men ble knocket ut av en “bryter” i andre kamp. Dette er ikke begrenset til kickbokserne, folkens. Det finnes gode eksempler på den andre siden av stilene. BJJ-verdensmester Roger Gracie husker jeg også som det neste store, men han hadde bare en snartur innom UFC. Nå venter alle på at sønn av den store Rickson Gracie, Kron Gracie, skal modnes.

BESEIRET LEGENDEN: Israel Adesanya hadde ingen problemer med å ta seg forbi en aldrende Anderson Silva. Foto: Andy Brownbill (AP)

Stor fart opp i divisjonen

Debuten kom og gikk for Israel Adesanya. Han hadde debut i Australia i 2018. Adesanya knocket ut en håpefull australier og passet hypen. Allerede fra første stund ble han hyllet som den neste Anderson Silva eller Jon Jones. I neste kamp lekte han for mye. Han fikk seieren over Marvin Vittori på delt dommeravgjørelse. Hypen kjølnet noe, men så kom den store signatur-kampen. Israel Adesanya kjørte fullstendig over den erfarne veteranen Derek Brunson, som var en topp-ti-utøver på tidspunktet.

Innfridde forventningene

Adesanyas tittelmulighet ble planlagt høylydt over internett. Etter å ha gått en sjarmøretappe mot Anderson Silva, en kamp der det var omtrent like mange klemmer som spenningsøyeblikk, fikk Adesanya sjans på en interimtittel mot Kelvin Gastelum. Adesanya vant tittelen, men det var ikke lett. Vi fikk se en Israel Adesanya som ikke bare var et wünderkind, men en som kunne stå i en veldig tøff kamp. Adesanyas hype har ikke bare realisert seg, men har nesten overgått Conor McGregor-hypen (opp til Chad Mendes-kampen) i innfriing av potensial og forventning (men bare nesten, ta det med ro).

Nå står Adesanya klar for å utfordre for tittelen i mellomvekt. Han debuterte i fjor. At han nå står med tittelkamp i sin sjuende kamp er spektakulært imponerende. Han møter en utøver som er like imponerende, men sannsynligvis mindre kjent for fans.

SLO BRUNSON: Israel Adesanya beseiret Derek Brunson og viste for alvor at han har noe å fare med i toppen av mellomvektklassen. Foto: Steven Ryan (AFP)

Under radaren

Robert Whittaker går nok litt under radaren for mange fans, selv om han er ett av de tøffeste menneskene i verden. Mellomvektsmester Robert Whittaker gikk tross alt ti runder med Yoel Romero og vant. Han ble interim-mester etter den første seieren mot Yoel Romero. I mellomtiden gikk Michael Bisping og Georges St-Pierre “money-fight” for mellomvektsbeltet. GSP ble mester i noen minutter før han gav det fra seg på grunn av sykdom. Alt ble veldig rotete og UFC “promoted” Whittaker til eneherskende mester.

Robert Whittaker er den rake motsetning til Israel Adesanya på flere områder. Whittaker var aldri hypet og ingen hadde “hørt om ham fra før”. Han vant en sesong av The Ultimate Fighter, men etter 30 sesonger, hvem har vel ikke det? Han gjorde det bra i begynnelsen, men ikke den mest imponerende starten i UFC. Han vant og tapte litt. Det luktet ikke verdensmester lang vei.

Så byttet han vektklasse, opp fra weltervekt til mellomvekt, og han tok plutselig fyr. Etter debuten mot Clint Hester har han virket ustoppelig. Da han sablet ned Derek Brunson og Jacare var UFC solgt, i alle fall nok til å gi ham interim-tittelsjans i Australia mot Yoel Romero. Hans to kamper mot Yoel Romero står seg ut som klassiske MMA-kamper. Whittaker ofret mye for både å ta og å beholde tittelen i storslåtte prestasjoner mot en ekstremt tett matchet motstander. Yoel Romero var definitivt i sitt prime i disse kampene.

MESTEREN: Robert Whittaker (t.h.) i en av totalt ti tøffe runder (to kamper) mot Yoel Romero. Foto: Jim Young (AP)

To “cutting edge”-utøvere

Selv om bakgrunnene deres er svært ulike, er både Adesanya og Whittaker MMA-utøvere på the cutting edge av sporten. Begge er moderne MMA-utøvere av høyeste rang, selv om Adesanya har navnet sitt fra kickboksing.

Whittaker er mester, men har ikke blitt omskapt til den konservative, tittelforsvarende mesteren enda. Mesteren som ikke nødvendigvis skal vinne, men ikke tape. Adesanya er ung, sulten og på terskelen til noe stort.

Slik sett er Whittaker og Adesanya like. De er på veldig like trinn, karrieremessig. Begge er sultne som få, og ekstremt motivert til å beholde tittelen sin. Dette er en kamp som kan sette tonen for mellomvektsdivisjonen i lang tid fremover. Begge fighterne har potensial for å bli en av de historisk virkelig store utøverne i UFC og de er i toppen av en ny generasjon for er under forming.

Sportslig sett har de to utfallene to betydninger. En seier for Whittaker vil gi oss en viss konsolidering av divisjonen. Det er mange topp-rangerte utøvere, inkludert Jack Hermansson, som er ferske og klare for å jobbe seg opp mot mesteren. En seier for Adesanya vil gi oss en ny superambisiøs mester. Adesanya har allerede pekt på lett-tungvektsmester Jon Jones, og Jones har vært klar i responsen.

Mellomvekt er spennende nå. UFC 243 vil gi oss svaret på hvem som leder den nye generasjonen.