UFC arrangerte stevne igjen. Da dukket plutselig Trump opp på skjermen

Donald Trump kom med en klar oppfordring til resten av USAs idrettsorganisasjoner under helgens UFC-stevne i Jacksonville.

Natt til søndag arrangerte MMA-organisasjonen UFC sitt første stevne på nesten to måneder, bak lukkede dører i Jacksonville, Florida.

Stevnet åpnet med en videohilsen fra USAs president Donald Trump, som gratulerte UFC og sin venn, UFC-president Dana White, med å komme i gang igjen.

- Vi elsker det, og vi synes det er viktig. Få sportsligaene tilbake - la oss spille! Oppretthold sosial distansering, og hva enn dere må gjøre, men vi trenger sport. Vi vil ha sporten vår tilbake. Gratulerer til Dana White og UFC, sa Trump.

Nært vennskap

Trump var en av de første som ga UFC sjansen til å arrangere stevner i Las Vegas etter at White og brødrene Lorenzo og Frank Fertitta kjøpte opp MMA-organisasjonen i 2001.

- Den første fyren som noen gang ga oss sjansen var Donald Trump. Han forstod sporten, han likte den, og han lot oss komme til Trump Taj Mahal for å arrangere vårt første stevne, sier Dana White i dokumentaren Fighting for a generation: 20 years of the UFC.

White har siden holdt tale på flere såkalte «Trump-rallies», både under valgkampen i 2016 og etter at Trump ble president.

SLÅTT UT: Jeremy Stephens fikk et voldsomt kutt i panna etter en albue fra Calvin Kattar. Foto: Jasen Vinlove (Reuters)

Cejudo forsvarte tittelen og la opp

I stevnets nest siste kamp, forsvarte Henry Cejudo bantamvekttittelen sin med teknisk knockoutseier mot den tidligere mesteren Dominick Cruz, som var tilbake etter en fire år lang pause.

Mot slutten av andre runde landet Cejudo et kne, som sendte Cruz i kanvasen, før han fulgte opp med flere slag og sikret seieren på teknisk knockout.

Etterpå gjorde gullmedaljøren fra OL-brytingen i Beijing i 2008 det klart at han legger hanskene hylla.

- Jeg er fornøyd med karrieren min. Jeg har gjort nok for denne sporten, og jeg vil ta et steg tilbake og kose meg. Siden jeg var elleve år gammel har jeg ofret hele livet mitt for å komme dit jeg er i dag. Jeg kommer ikke til å la noen ta det fra meg. Jeg legger opp i kveld. Jeg er 33 år gammel, og jeg er fornøyd med karrieren min, sa Cejudo.

UFC må dermed krone en ny bantamvektmester. Marlon Moraes og Aljamain Sterling er for øyeblikket ranket høyest på UFC-rankingen.

Én testet positivt før stevnet

UFC har i forkant av helgens stevne utført flere koronatester av alle som har vært involvert rundt stevnet. Utøvere, trenere, media og organisasjonens egne ansatte har alle blitt testet i Jacksonville.

Brasilianeren Ronaldo «Jacare» Souza og to av hans hjørnemenn avga fredag en positiv prøve, og mellomvektmøtet med Uriah Hall ble dermed avlyst.

De øvrige elleve kampene gikk som planlagt bak lukkede dører i VyStar Veterans Memorial Arena.

MASKER PÅ: De fleste som jobbet rundt helgens UFC-stevne i Jacksonville, brukte ansiktsmasker. Her er går Michelle Waterson mot buret, med sine hjørnemenn i hvitt bak seg. Foto: John Raoux (AP)

Resultater fra UFC 249



Hovedkort

Tittelkamp, midlertidig tittel, lettvekt: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Tittelkamp, bantamvekt: Henry Cejudo vs. Dominick Cruz (Cejudo, TKO)

Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik (Ngannou, knockout)

Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar (Kattar, knockout)

Greg Hardy vs. Yorgan de Castro (Hardy, dommeravgjørelse)

Prelims:

Anthony Pettis vs. Donald Cerrone (Pettis, dommeravgjørelse)

Aleksei Olinik vs. Fabricio Werdum (Olinik, delt dommeravgjørelse)

Carla Esparza vs. Michelle Waterson (Esparza, delt dommeravgjørelse)

Vicente Luque vs. Niko Price (Luque, TKO)

Bryce Mitchell vs. Charles Rosa (Mitchell, dommeravgjørelse)

Ryan Spann vs. Sam Alvey (Spann, delt dommeravgjørelse)