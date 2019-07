UFC-legenden Urijah Faber vant på knockout i comebacket

Nesten tre år etter at han la opp slo «The California Kid» voldsomt tilbake.

Den legendariske MMA-utøveren Urijah Faber gjorde sitt comeback natt til søndag da han møtte Ricky Simon på hjemmebane i Sacramento, California. Det skulle vise seg å bli en fin retur for «The California Kid».

Allerede før minuttet hadde gått i den første runden måtte dommer Mike Beltran stoppe kampen etter at Faber hadde sendt Simon i kanvasen, og dominerte sin 14 år yngre motstander.

40-åringen står dermed med 35 seire og ti tap i løpet av sin karriere, som startet så tidlig som i 2003. Faber bestemte seg for å legge opp etter kampen mot Brad Pickett i desember 2016, men valgte nylig å komme tilbake.

Utfordret mesteren

Det har blitt spekulert i hvorvidt Faber kun ønsket å returnere for én kamp, men i intervju med Michael Bisping etter oppgjøret gjorde han det klart at han nå ser seg ut bantamvektsmester Henry Cejudo.

- Henry, hva skjer'a, mann? Jeg husker at du utfordret meg til kamp for ti år siden på vennskapelig vis. Nå er jeg klar til å ta den runden, sa Faber, som kom med en klar melding til den regjerende mesteren.

COMEBACK: Urijah Faber slo Ricky Simon i comebacket. Foto: Jeff Chiu (AP)

Cejudo er kun én av fire UFC-utøvere som har holdt, eller holder belter i to vektklasser samtidig. Cejudo er mester i både bantamvekt og fluevekt i skrivende stund.

Conor McGregor, Amanda Nunes og Daniel Cormier er de tre andre som har holdt belter i to vektklasser samtidig.

For Fabers del, så er han tydelig på vinduet for et mesterskap fort lukker seg dersom han ikke får kampen mot Cejudo, som også er OL-mester i bryting fra Beijing i 2008.

- Det er kun én grunn til hvorfor jeg gjør dette, og det er for å teste meg mot de aller beste. Jeg jobber med et godt lag, og et støtteapparat med gode trenere. Det er en hårete situasjon nå, jeg må ta sjansen nå før det er for sent, sa Faber.

Mye kan tyde på at Cejudo er klar for superkampen mot Faber. På Twitter var han kjapp til å svare på utfordringen fra legenden:

- Vær forsiktig med hva du ønsker deg, min flettede prinsesse. Du er fort den neste legenden som må bøye seg for «Triple C», skriver Cejudo på sosiale medier.

Bantamvektsdivisjonen har flere av UFCs største profiler med navn som T.J. Dillashaw, Dominick Cruz og Fabers lagkamerat, Cody Garbrandt. Cejudo har holdt beltet siden juni etter at han slo Marlon Moraes.

Fire tittelkamper

For Faber så er et mesterskap i UFC noe som har manglet fra det mange anser som en av de største karrierne i UFCs historie. Faber gjorde sin UFC-debut så tidlig som i 2011 etter å ha dominert i gamle WEC.

Der møtte han blant andre Dominick Cruz, som siden hadde blitt mester i bantamvekt i UFC. Da de møttes i Fabers første tittelkamp i UFC, var det Cruz som trakk det lengste strået i 2011.

I 2012 tapte han på ny en tittelkamp i bantamvekt mot brasilianske Renan Barão, før han han vant fire kamper på rad. Det gjorde at han igjen skulle få sjansen mot Barão i 2014.

Allerede i den første runden viste Barão ingen nåde, og knocket Faber ut i første runde. Nok en gang kjempet Faber seg opp i rankingen, og fikk til slutt en fjerde sjanse på tittelbeltet.

Der møtte han sin gamle nemesis, Dominick Cruz, til det som var deres tredje kamp. De hadde tidligere vunnet én kamp hver, men igjen skulle Faber falle da det gjaldt som mest.

Cruz vant oppgjøret, og siden har Faber trukket seg mer og mer tilbake. Etter å ha lagt opp i 2016 ble han innlemmet i UFCs «hall of fame» i 2017, sammen med legender som Ronda Rousey, Chuck Liddell og Royce Gracie.