UFC-president Dana White saksøkt og forsøkt utpresset

- Han fikk ingen penger av meg sist gang, og han får ingen penger av meg denne gangen heller, sier UFC-president Dana White.

Allerede i 2015 skrev Las Vegas Review om en utpressingssak, der en forretningsmann i byen var involvert samme år.

Nå har avisen navngitt Dana White, milliardær og president i MMA-organisasjonen UFC, som offeret for utpressingen og melder samtidig om et nytt søksmål mot White.

- Smugfilmet samleie

Bakgrunnen for saken er at UFC-presidenten ved flere anledninger skal ha hatt sex med en kvinnelig danser og stripper ved nattklubben Spearmint Rhino i Las Vegas.

White, som er gift og har tre barn, skal også ha invitert med seg kvinnen til et UFC-stevne i Brasil, der hun skal ha filmet at de hadde sex på hotellrommet, uten at White var klar over at han ble filmet.

Kvinnens samboer Ernesto Joshua Ramos skal deretter ha truet White med å publisere filmen dersom han ikke fikk 200.000 dollar.

Ramos ble anmeldt og sonet ett år i fengsel for utpressingen.

White: - Han får ingen penger av meg

Nå hevder Ramos at han og White ble enige om at UFC-presidenten skulle betale ham 450.000 dollar for ikke å gå ut med navnet hans. Det er penger han ikke har mottatt, og han har dermed gått til søksmål mot White.

I en uttalelse til Las Vegas Review sier White følgende om søksmålet:

- Jeg fant nettopp ut om et latterlig søksmål mot meg. Denne fyren havnet i fengsel etter å ha forsøkt å utpresse meg i fem år. Nå har han hyret en advokat, som også er en straffedømt forbryter, og han prøver å utpresse meg igjen for ti millioner dollar. Han fikk ingen penger av meg sist gang, og han får ingen penger av meg denne gangen heller. Jeg ser fram til at retten avviser dette raskt, så jeg kan bli kvitt disse drittsekkene for alltid.

UFC-presidenten jobber for tiden hardt med å arrangere stevner, til tross for at koronasituasjonen gjør det svært krevende.

Ifølge White går UFC 249 av stabelen 18. april, men det er foreløpig ikke kjent hvor stevnet skal arrangeres eller hvem som konkurrerer. Ifølge ESPN jobber UFC med å sette opp en kamp mellom Tony Ferguson og Justin Gaethje.