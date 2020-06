UFC-sjefen stilt til veggs for ikke å betale utøverne rettferdig lønn

UFC betalte utøverne 16 prosent av egne inntekter i 2019. Nå krever flere stjerner høyere lønn.

Tre av UFCs største stjerner, Conor McGregor, Jon Jones og Jorge Masvidal har den siste tiden uttrykt misnøye med MMA-organisasjonen.

McGregor meldte nylig at han legger opp, mens de to sistnevnte krever mer penger for å gå inn i UFC-buret på nytt.

Da utøvernes lønninger nylig ble tema i ESPN-programmet First Take ble UFC-president Dana White presset lenger enn han vanligvis blir.

Tidligere NFL-spiller og tidligere leder i spillerforeningen i både NFL og NBA, Dominique Foxworth, tok nemlig ikke alle svarene for god fisk.

Se intervjuet i vinduet øverst

- Jon Jones signerte en ny kontrakt for under et år siden og har åtte kamper igjen på sin kontrakt. Hva vil du at jeg skal si? Det samme gjelder Masvidal. Han signerte en ny kontrakt for sju måneder siden. Begge var mer enn fornøyd med å signere avtalene for under et år siden.

Foxworth påpekte da at det ikke handlet om disse to, men at UFC har en lang historie med misnøye blant fightere som mener de burde få bedre betalt.

White kontret da i kjent stil.

- Er det noen som føler at de tjener for mye penger? Ingen gjør det. Vi kunne snakket om det hvis de hadde gamle kontrakter fra tre år tilbake, men de signerte dem netopp. Og hvis du ikke har lagt merke til det, er vi midt i en pandemi nå og alle andre idretter krangler om penger nå. Jeg har ikke permittert én ansatt og har ikke bedt noen av mine fightere til å gå ned i lønn, og du hører ikke meg sitte og gråte for at jeg ikke får publikumsinntekter. Jeg kjører forretningen min og betaler alle. Hvis du tror et er lett å være forretningseier nå, er du gal. Det har aldri vært vanskeligere enn nå, men jeg klarer det.

Foxworth mener imidlertid at White snakket seg bort fra det relevante i saken.

- At de nettopp har signert kontrakter, betyr ikke at de er rettferdige. Det vet ikke jeg om de er, men jeg forstår at når historien viser flere tilfeller av det samme, ser det ut som de trenger å danne en forening og komme sammen for å få det de er ute etter.

- Selv om du ikke gjør noe dårlig, betyr ikke det at det du gjør er rettferdig.

Ifølge New York Post gikk 16 prosent av milliardindustrien til lønninger for utøverne i 2019.