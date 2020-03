UFC-stjernen Jon Jones pågrepet igjen

Den kontroversielle superstjernen ble arrestert torsdag i delstaten New Mexico.

Det er nettsiden MMAFighting.com som viderebringer nyheten om at UFC-mesteren i lett tungvekt, Jon Jones, er arrestert og tiltalt for å ha kjørt i beruset tilstand, forsømmelig bruk av et skytevåpen, hatt en åpen flaske med alkoholholdig drikke og ikke kunnet gi dokumentasjon på forsikring på sin bil.

Siden skriver at politiet skal ha reagert på rapporter om skyting, og skal ha funnet Jones i førersetet på bilen sin. Der skal han ha fortalt politimennene at han visste ingenting om den påståtte skytingen.

Han skal siden ha tatt en alkotest, som skal ha vist at Jones hadde testet med dobbelt så mye alkohol enn hva som er tillatt i delstaten New Mexico. Da Jones ble arrestert, skal politiet også ha funnet en pistol under førersetet, samt en flaske med mezcal, som er en form for mexicansk brennevin.

Trøbbel

Jones skal allerede ha blitt sluppet løs, skriver MMAFighting, men har fått beskjed om at han må tilbake i retten for den 8. april for å finne ut hvor mye han skal betale i bot for lovbruddene.

Arresten er bare nok et kapittel i det som begynner å bli en lang fortelling om problemene Jon Jones har klart å rote seg i de siste årene. Den legendariske MMA-utøveren klarte blant annet å miste førerkortet sitt i 2015.

I 2015 var nemlig Jones involvert i en bilulykke som også involverte en gravid 20-åring. MMA-utøveren skal den gangen ha stukket fra åstedet. Jones ble så tatt for å kjøre uten førerkort i tiden etter den dramatiske hendelsen.

Han klarte også å teste positivt for kokain kort tid etter kampen mot erkerival Daniel Cormier, og dermed bestemte UFC seg for å frata ham tittelen han hadde vunnet i lett tungvekt.

Problemene stoppet ikke der for Jones, som igjen testet positivt for et ulovlig middel i 2017, etter å igjen ha slått erkerival Cormier i Anaheim. Den gangen var det flere som mente at Jones burde utestenges fra sporten permanent.

Legendarisk

Som nevnt så er Jones den regjerende mesteren i lett tungvekt i UFC, og er av mange ansett som kanskje den beste MMA-utøveren noensinne. Han har regjert i divisjonen for lett tungvekt i store deler av sin karriere.

Han har holdt tittel to ganger, og har forsvart beltet suksessfullt hele ti ganger. Jones vant sine 13 første kamper i UFC, før den ovennevnte kampen mot Cormier i 2017 som ble nullet ut grunnet dopingbruk.

Jones vant tittelen for første gang i 2011 da han beseiret brasilianske Mauricio Rua, og kan peke på en ellevill liste over legendariske MMA-utøvere som har måttet gi tapt for ham.

Quinton Jackson, Alexander Gustrafsson og Chael Sonnen er bare et par av de Jones har julet opp i buret, og er grunnlaget for hvorfor veldig mange mener at han er tidenes aller største MMA-utøvere.

Siden sin retur til UFC-sirkuset i desember 2018 har han igjen gått ubeseiret da han først slo Gustafsson i deres omkamp før Anthony Smith måtte gi tapt i mars 2019.

Thiago Santos tapte for Jones 6. juli 2019, og så sent som i februar 2020 fikk Dominick Reyes et tap på sin statistikk i UFC-sirkuset. Seieren var Jones' 14. seier i en tittelkamp, som også er UFC-rekord.