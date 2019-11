UFC-stjernen Kelvin Gastelum straffes for vektjuks

Kelvin Gastelum slet med å komme ned i riktig vekt og tok kreativt grep. Nå straffes han.

UFC-stjernen Kelvin Gastelum har en lang historie med trøblete vektkutt og innveiinger over maksgrensen.

28-åringen, som konkurrerer i mellomvekt, samme vektklasse som Jack Hermansson, måtte ned i 84,3 kilo dagen før sitt møte med Darren Till forrige helg.

Manipulerte vekta

Akkurat som flere ganger tidligere var Gastelum ikke i rute da han skulle opp på vekta i New York sist fredag. Han og trener Rafael Cordeiro la derfor en slu plan.

Da Gastelum gikk opp på vekta, stilte trener Cordeiro seg opp bak ham på høyre side. Gastelum plasserte deretter sin høyre albue på Cordeiros bryst og lente seg forsiktig på ham.

Akkurat nok til at vekta viste 83,4 kilo - en snau kilo under maksgrensen.

Vektmanipuleringen er ikke ulikt det Daniel Cormier gjorde før sin andre kamp mot Jon Jones i juli 2017. Cormier lente seg forsiktig på håndkleet foran ham og kom under vektkravet.

TAPTE: Kelvin Gastelum tapte mot Liverpool-gutten Darren Till i Madison Square Garden forrige helg. Foto: Sarah Stier (Reuters)

Hevdet sin uskyld, men bøtelegges



Trener Cordeiro hevdet imidlertid sin uskyld da han snakket med MMAfighting.com etter hendelsen.

- Folk har mistet det. Jeg stod der for å sjekke vekten hans. Hvordan kan jeg løfte ham opp en kilo med bystet? De er gale. Det er drama for å selge kampen, påstod Cordeiro.

Fakta UFC-ranking, mellomvekt ↓ Champion : Michael Bisping 1 Robert Whittaker (Interim Champion)

2 Luke Rockhold

3 Yoel Romero

4 Jacare Souza

5 Chris Weidman

6 Anderson Silva

7 Derek Brunson

8 Kelvin Gastelum

9 David Branch

10 Uriah Hall

11 Vitor Belfort

12 Krzysztof Jotko

13 Brad Tavares

14 Tim Boetsch

15 Thiago Santos

Nå er det klart at New York State Athletic Commission har valgt å bøtelegge Gastelum med 1000 dollar. Trener Cordeiro straffes med en bot på 200 dollar.

Med tanke på at straffen for å veie inn over maksgrensen, er å gi 20 prosent av lønna si til motstanderen, slapp Gastelum ekstremt billig fra det. Han håvet nemlig inn 150.000 dollar på kampen mot Till, en kamp han tapte på dommeravgjørelse.

En langt større bot får lett tungvekteren Corey Anderson for sin oppførsel etter seieren mot Johnny Walker på samme stevne. Anderson, som hånet motstanderen og dyttet dommeren etter at kampen var over, bøtelegges med 10.000 dollar.

