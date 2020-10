UFC-stjernen Khabib Nurmagomedov la opp med tårevåt triumf

Forsvarte tittelen, angivelig med flere bruddskader, og beholdt statusen som ubeseiret i aller siste opptreden.

Rett etter at han sikret seg sin 29. strake seier i UFC valgte den russiske stjernen Khabib Nurmagomedov (32) å sette sluttstrek for karrieren.

Den russiske legenden gjorde kort prosess i lettvektsduellen mot amerikanske Justin Gaethje lørdag kveld.

Allerede i andrerunden av tittelkampen under UFC 254 i Abu Dhabi avgjorde han med en submission. Deretter lå vinneren på matta og gråt i flere minutter.

32-åringen gir seg dermed som ubeseiret. Han vant sin eneste kamp etter farens tragiske dødsfall i sommer.

Ga løfte til mor



- I dag vil jeg si at dette var den siste kampen min. Og det er ingen sjanse for at jeg kommer tilbake hit uten faren min. Dette var den første kampen etter det som skjedde med faren min, konstaterte Nurmagomedov i seiersintervjuet med UFC.

Abdulmanap Nurmagomedov bare 57 år gammel etter å ha blitt smittet av covid-19. Han trente sønnen gjennom 20 år, og var en stor frontfigur for MMA-utøvere i hjemregionen Dagestan.

- Da UFC ringte meg om kampen Justin, snakket jeg med moren min i tre dager. Hun ville ikke at jeg skulle fighte uten faren min, men jeg lovte henne at dett skulle bli den siste kampen. Og siden jeg ga henne ordet mitt på det, så må jeg følge det, tilføyde Khabib Nurmagomedov.

32-åringen kom med en siste oppfordring til UFC: Nurmagomedov mener han fortjener å bli satt på toppen av rankingen over organisasjonens beste fightere uansett vektklasse.

Nurmagomedov ligger der plassert som nummer to bak lett-tungvekteren Jon «Bones» Jones.

- Brakk foten



Etter lørdagens tittelkamp avslørte UFC-president Dana White at han hadde fått høre om russerens inntil da ukjente skadeproblemer i opptakten.

HYLLET MESTEREN: UFC-bossen Dana White. Foto: Gregory Payan (AP / NTB)

- Med det denne fyren ha vært gjennom, så var vi heldige som fikk se ham i kamp, påpekte presidenten etter Nurmagomedovs 29. triumf av like mange mulige som utøver i organisjasjonen.

- Tydeligvis, så var han på sykehus. Han brakk foten, for tre uker siden. Han har brukket to tær, og et bein inne i foten, eller noe sånt. Det fikk jeg fortalt av støtteapparatet hans, la White til.

UFC-presidenten fortsatte med å omtale Nurmagomedov som «en av de tøffeste menneskene på jorda», og at russeren aldri nevnte skadeplagene for noen i UFC-systemet.