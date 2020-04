UFC vil avholde kamper på privat øy – nærmer seg avtale

UFC-president Dana White vil bruke uvanlige metoder for at UFC skal starte opp igjen 18. april.

Koronaviruset setter en stopper for at UFC kan få internasjonale utøvere til USA, men det hindrer likevel ikke Dana White fra å holde UFC gående.

- Jeg er en dag eller to unna å sikre en privat øy. Vi holder på å få infrastrukturen på plass, så vi kan begynne med internasjonale kamper også, sier White til TMZ.

UFC-presidenten sier han planlegger å avholde MMA-kamper hver uke og at utøvere, støttepersonell og UFC-mannskap skal testes for koronaviruset jevnlig.

18. april går UFC 249 av stabelen på et foreløpig ukjent sted, som er booket for UFC-kamper de neste to månedene. Da er det Tony Ferguson som skal i aksjon mot Justin Gathje i kampen om en midlertidig tittel i lettvekt.

Mesteren i vektklassen, Khabib Nurmagomedov, skulle i utgangspunktet forsvare tittelen sin mot Ferguson, men måtte kaste inn håndkleet da han ble sittende koronafast i Dagestan.

(©NTB)