Uforandret norsk lag mot England

Norge stiller uendret til torsdagens kvartfinale mot England.

LE HAVRE (Nettavisen): Norge stiller med de samme elleve som fikk sjansen i åttedelsfinalen mot Australia. Det betyr at Caroline Graham Hansen er klar for spill også i kvartfinalen mot England etter at hun pådro seg en ankelskade i oppgjøret mot Sør-Korea tidligere i mesterskapet.

Det kommer fram av lagoppstillingen som fotballandslaget selv har lagt ut på Twitter.

Martin Sjögren starter dermed som forventet, med Graham Hansen i spann med Isabell Herlovsen på topp, mens Karina Sævik tar plass ute til høyre.

Slik starter Norge (4-4-2): Ingrid Hjelmseth, Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde, Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten, Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen.

Det var knyttet forventninger til den engelske lagoppstillingen ettersom manager Phil Neville onsdag fortalte at både kaptein Steph Houghton og Millie Bright var usikre som følge av skade av sykdom.

Begge de to midtstopperne er imidlertid erklært kampklare til kveldens oppgjør.

Slik starter England: Karen Bardsley, Lucy Bronze, Steph Houghton, Millie Bright, Keira Walsh, Nikita Paris, Jill Scott, Fran Kirby, Toni Duggan, Demi Stokes, Ellen White.

