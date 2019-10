Uheldig King da Bournemouth tapte for Arsenal

Joshua King var involvert i Arsenals vinnerscoring da London-laget vant 1-0 mot Bournemouth i Premier League lørdag.

Den norske spissen var sist på ballen da David Luiz avgjorde for hjemmelaget på en corner etter ni minutter. Brasilianeren headet via King og i mål, men det vil ikke bli notert som selvmål.

Bournemouth spilte seg opp etter pause, men klarte ikke å ta med seg poeng hjem til sørkysten.

Med seieren klatrer Arsenal opp på tredjeplass i Premier League. London-klubben har 15 poeng. Bournemouth ligger midt på tabellen med elleve poeng så langt.

Dødballscoring

Arsenal tok ledelsen etter ni minutter. En corner traff David Luiz, som stanget ballen i nettet. Headingen gikk via Joshua King og i mål. Bournemouths keeper ville hatt større sjanse til å redde om headingen ikke traff nordmannen.

Gjestene har imponert så langt denne sesongen, men i London søndag slet de tungt. Laget skapte knapt en farlighet i løpet av de første 45 minuttene.

Arsenal var det førende laget, og etter 25 minutter ropte de på straffespark. Nicolas Pépé gikk i bakken etter en duell med Diego Rico. Dommeren valgte å vinke spillet videre etter bruk av videodømming.

Noen minutter tidligere hadde Pépé et godt skuddforsøk like utenfor krysset. Samme mann var sentral igjen like før pause. Han gikk i bakken innenfor 16-meteren, men nok en gang bestemte dommeren seg for ikke å blåse straffe.

Kjempesjanse

Bournemouth skulle ikke bruke lang tid på å skape en stor sjanse etter hvilen. Omtrent fem minutter var spilt da Callum Wilson løp seg fri i Arsenal-feltet. Han rundet keeperen, men vinkelen ble for skrå, og hjemmelaget klarte til slutt å avverge.

Wilson var nære å få hodet på et godt innlegg minutter etter, men Arsenal slapp med skrekken.

Gjesten hang langt bedre med på notene i den andre omgangen, men slet med å spille seg til de helt store målsjansene. Riktignok kunne King sørget for utligning på tampen, men en blokk av Mattéo Guendouzi sørget for at nordmannen ikke fikk avsluttet på et innlegg.

På overtid var også Pierre-Emerick Aubameyang nær for Arsenal. Stjernespissen skjøt i stolpen. Reprisene viste riktignok at det kunne blitt annullert for offside om det ble scoring.

