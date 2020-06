Uheldig Nordtveit pådro seg brudd i foten

Håvard Nordtveit har fått påvist et brudd i foten i kjølvannet av lørdagens Bundesliga-avslutning mot Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

Det bekrefter den norske landslagsprofilens klubb Hoffenheim i sosiale medier.

Nordtveit startet lørdagens bortekamp i Dortmund på benken, men kom inn sju minutter før slutt. Like etter pådro han seg en smell og måtte hjelpes av banen.

Nå viser det seg altså at 30-åringen har pådratt seg et brudd.

«Howie Nordtveit pådro seg et brudd i høyrefoten i Dortmund i går», skriver Hoffenheim og ønsker videre nordmannen god bedring.

Usikker tidshorisont

Det er ikke oppgitt noen tidsramme for hvor lenge rogalendingen blir borte fra fotballen. Dermed er det uklart om Nordtveit vil være tilgjengelig når neste sesong starter opp i neste måned.

Tysklands Fotballforbund (DFB) har tidligere kommunisert at det legges opp til seriestart 21. august.

Nordtveit slet også med skade i forkant av lørdagens sesongavslutning mot Dortmund. Han hadde da gått glipp av Hoffenheims to siste kamper som følge av et muskulært problem.

EM-drøm

30-åringen har kontrakt med Hoffenheim til 2022. Tidligere i år varslet han at ferden da går hjem til Haugesund. I et intervju med Hoffenheims eget magasin «Spielfeld» mer enn antydet rogalendingen også at landslagskarrieren skulle avsluttes i sommer.

– Å spille et EM-sluttspill er min store drøm. Det vil være min siste sjanse til å spille en turnering med Norge. Jeg har alltid sagt at det er spesielt å spille med det norske flagget på brystet. Men, etter ni år, er det tid for å ta farvel til sommeren, sa han.

Siden den gang har koronapandemien sørget for at sommerens planlagte EM-sluttspill er utsatt til neste år.

Nordtveit og Hoffenheim avsluttet sesongen med 4-0-seier over Dortmund lørdag. Det gir plass i europaligaen neste sesong. Andrej Kramaric scoret samtlige mål.

