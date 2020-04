Uhrenholdt Jacobsen deler sin bekymring om langrennssporten

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) har valgt å legge opp som langrennsløper. Nå forteller hun hva hun tror blir den største utfordringen for sporten i fremtiden.

Den norske langrennsprofilen trenger ikke lenger bekymre seg over verdenscuppoeng, treningssamlinger, konkurranser, sponsoroppdrag og alt som hører med når man er blant landets beste langrennsutøvere.

Onsdag ettermiddag bekreftet nemlig Uhrenholdt Jacobsen at hun legger opp.

33-åringen fra Oslo kan se tilbake på en lang karriere hvor hun har tatt både OL-gull, VM-Gull, NM-gull og enkeltseiere i verdenscupen.

Den siste sesongen til den norske langrennsprofilen inneholdt en rekke oppturer med gode plasseringer i både Tour de Ski og verdenscupen generelt, men det er likevel én ting med vinteren 33-åringen fra Oslo opplevde som negativt.

- Helt begredelig

Snømangelen flere steder i Europa og Norge var tydelig for de fleste denne vinteren.

Når Nettavisen spør hva Jacobsen tror blir den største utfordringen for langrenn i fremtiden er ikke Heming-jenta i tvil.

- Det første og mest åpenbare er klimaet, sier hun.

- Den vinteren vi har hatt i år har det vært veldig ulike fordelinger med snø. Vi har noen deler av landet hvor det har vært mer enn noen gang og så har vi de mest folketette områdene på sørøstlandet som har hatt en helt begredelig vinter, sier Jacobsen til Nettavisen.

Hun mener det får konsekvenser for langrennssporten i lengden dersom problemene med lite snø fortsetter.

- Det gjør sitt til at både interessen, rekrutteringen og industrien rundt går dårlig, sier hun.

33-åringen er klar på at langrenn er avhengig av at folk har snø i sitt lokalmiljø for at sporten skal bestå.

- Det må nesten være det viktigste, forteller Jacobsen.

MILD VINTER: NM-arrangøren på Konnerud fikk erfare at det var en krevende vinter med tanke på snøforholdene. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Tror langrennssporten overlever koronaviruset

Den nærmeste utfordringen for langrennslederne i dag er imidlertid koronakrisen.

Foreløpig vet man lite om hvordan kommende sesong vil se ut som følge av situasjonen, men Jacobsen tror langrenn vil komme seg greit gjennom krisen her til lands.

- I forhold til andre idretter så står langrenn ganske godt i det i Norge. Det er en idrett som i stor grad kan utheves. Folk kan forberede seg ganske nærme til det optimale innenfor de reglene som ligger der. Så vet vi ingenting om hvordan det vil være med internasjonale konkurranser, reising og alt det der, men langrenn har såpass god nasjonal forankring at man i verstefall vil klare å lage gode nasjonale konkurranser, forteller Heming-jenta.

MEDISINSTUDENT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har nå fullt fokus på studiene. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Hun tror også at det kan komme noe positivt ut av det.

- Jeg tenker at dette griper inn i alle deler av samfunnet, men det er nok mulig å finne løsninger som kan være ganske gode i hvert fall, sier 33-åringen.

Tiden inne for å avslutte

Hvilke løsninger man kommer frem til trenger imidlertid Jacobsen ikke lenger å bekymre seg like mye over.

Nå er det medisinstudiet og praksis på Bærum Sykehus som står i fokus.

Jacobsen er glad for at hun nå har tatt en endelig beslutning.

- Det er litt rart, men litt godt å få kommunisert det også, sier 33-åringen.

I flere år har hun vært inne på tanken om å legge opp, men har likevel funnet ny motivasjon. Denne våren satt hun imidlertid igjen med en annen følelse.

Landslagstrener Ole Morten Iversen oppfordret likevel Heming-jenta til å bruke en liten periode til å kjenne på situasjonen.

- Jeg fikk råd av Ole Morten til å bruke godt med tid og ta en periode der jeg ikke tok stilling til dette. Men når jeg tok det opp igjen ute i april så var status at jeg synes at jeg har fått oppleve nok, sier Uhrenholdt Jacobsen.

