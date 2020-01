Uhrenholdt Jacobsen ført ut bakveien etter Tour de Ski-finalen

Pallplassen glapp for Astrid Uhrenholdt Jacobsen i Tour de Ski. Etter løpet var hun totalt utmattet.

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Den norske langrennsprofilen lå på andreplass i sammendraget før søndagens avgjørende fellesstart opp monsterbakken i Val di Fiemme.

I bakken ble det imidlertid for tungt for Jacobsen som endte på en 9. plass i løpet - 2 minutter og 10 sekunder bak Therese Johaug som vant. I sammendraget endte Heming-jenta på en 5. plass.

Det stod imidlertid ikke på forsøket. For det var tydelig at det var en kvinne som hadde gitt alt da hun passerte målstreken.

MOT MÅL: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ført ut bakveien



Jacobsen slet synlig med å karre seg til utøverteltet etter målgang. Etter å ha tilbragt lengre tid i omskiftningsteltet ble hun ført ut bakveien av det norske støtteapparatet.

- Hun var helt utslitt, sier landslagstrener Geir Rogn til Nettavisen.

Landslagstreneren forteller at Jacobsen ble sendt til utøverhotellet og at hun fikk dispensasjon fra å snakke med pressen.

- Det har vært en lang tur. Hun har vært i god form og tatt ut mye de siste dagene. Hun tok ut det hun hadde i dag også, men det var ganske tomt, forklarer Rogn.

- Det som har vært viktig for Astrid er å gå gode enkeltrenn her og der. Det har hun definitivt gjort i den touren her. Det har hun klart ekstremt bra. Hun tok sin første verdenscupseier på fem år og det var virkelig en stor ting for henne. Det var viktig å få til, forteller landslagstreneren.

LANDSLAGSTRENER: Geir Rogn. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

La ut bilde på Instagram

Rogn forventer nå at Jacobsen vil ta seg en lengre rennpause.

- Hun står antakelig over de to neste rennhelgene, forteller Rogn.

Nettavisen har vært i kontakt med landslagslege Øystein Andersen som gjør det klart at det kommer til å gå fint med Jacobsen etter søndagens etappe.

