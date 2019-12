Uhrenholdt Jacobsen sliter med å forklare oppturen

Hovedfokuset til Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) er på noe helt annet enn langrenn om dagen. Likevel opplever hun en av sine beste sesongstarter på svært mange år.

LILLEHAMMER (Nettavisen): Det er et lite mysterium for Jacobsen.

Forrige helg ble 32-åringen fra Oslo nummer tre i mini-touren i finske Ruka under verdenscupåpningen.

Heming-jenta har hatt en tendens til starte noe tregt før hun kvikner til utover i sesongen, men i vinter ble det suksess allerede første helg.

Det er det nok ikke alle som hadde forventet. Legestudiene er det som er hovedfokuset for Uhrenholdt Jacobsen om dagen. Om halvannen uke skal hun opp til eksamen.

Derfor har hun vanskeligheter med å forklare hvorfor det har gått så bra i skisporet.

- Jeg har jo ikke overskudd, humrer Uhrenholdt Jacobsen.

At hun fikk problemer med luftveiene i høst gjør at hun har enda større vanskeligheter med å forklare hvorfor formen er såpass god på dette tidspunket.

- Jeg har ikke fått trene de hardeste øktene på grunn av de luftveisproblemene jeg hadde. Så egentlig skulle jeg ha vært litt bakpå. Jeg må si at jeg er overrasket over at det går såpass bra, sier Jacobsen.

I SLAG: Astrid Uhrenholdt Jacobsen føler seg i fin form før verdenscuphelgen på Lillehammer. Foto: (NTB scanpix)

Kjørt eget opplegg utenfor landslaget



Hun har likevel gjort seg opp noen tanker.

På grunn av studiene har 32-åringen fått stå litt utenfor landslaget i sesongoppkjøringen. Det innebærer at hun har droppet markedsdager og samlinger. I stedet har hun trent med kretslag og egen klubb hjemme i Oslo.

Heming-jenta føler at forandringen har vært bra, at hun var moden for det.

Nå spekulerer hun også i at det kan være en av årsakene til oppturen.

- Det har i hvert fall ikke fungert dårlig, forteller Jacobsen.

- Jeg er heldig som slipper unna det stresset inn mot sesongen som man kanskje kjenner på ellers fordi jeg ikke har tid til å tenke på at jeg er skiløper bortsett fra når jeg trener. Det tror jeg er en fordel. Så er bakdelen at jeg har en mye større totalbelastning enn konkurrentene mine, men det er selvvalgt, forteller 32-åringen.

PÅ PALLEN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer tre i minitouren i Ruka bak Heidi Weng og Therese Johaug. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Stor påkjenning

Det er halvannen uke til hun skal opp til eksamen, men lørdag formiddag stiller 32-åringen likevel til start i verdenscupen på Lillehammer. Klar til å gå 15 kilometer skiathlon mot resten av verdenseliten.

Kombinasjonen av eksamensforberedelser og verdenscup i langrenn er ikke enkel, og Uhrenholdt Jacobsen legger ingen skjul på at det er en påkjenning.

- Jeg føler at jeg er ganske god til å være konsentrert på trening og så har jeg ikke så mye tid til å tenke mye på langrenn utenom det. Jeg tror jeg skal klare å være konsentrert når jeg står på start, men jeg balanserer virkelig på en knivsegg hva gjelder overskudd, forteller hun.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er også tydelig på at Jacobsen ligger helt på kanten av hva man kan tåle.

- Hun er inne i en knalltøff periode med tanke på eksamen. Man blir på en måte litt skremt om hun klarer å komme seg gjennom. Det er halvannen uke igjen nå og hun bruker enhver fritime til å lese litt. Nå har hun vært i praksis her. Torsdag kveld var hun på sykehuset. Det er tøft for henne, men så langt har det gått bra. Jeg tror også at hvis hun kommer seg gjennom dette nå og får senket skuldrene litt så tror jeg hun også vil være bra resten av sesongen, sier Iversen til Nettavisen.

FØLGER MED: Landslagstrener Ole Morten Iversen er imponert over Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Foreløpig har opplegget fungert og Jacobsen føler at hun fortsatt er i bra form.

- Det er åpenbart flere veier til Rom, sier 32-åringen som på ingen måte tar av på grunn av oppturen i Ruka.

- Sesongen er fortsatt veldig ung. Alle høydepunktene står egentlig igjen. Det er farlig å konkludere for mye ennå. Akkurat nå gleder jeg meg mest til å bli ferdig med eksamen. Klarer jeg å holde hodet over vannet til jeg er ferdig så tror jeg at jeg har gjort mye.