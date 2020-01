Uhrenholdt Jacobsen uenig med Johaug om Tour de Ski

Therese Johaug har reagert på forskjellsbehandling i Tour de Ski, men får ingen støtte av lagvenninne Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

TOBLACH(Nettavisen): Det var tidligere denne uken at Johaug reagerte på det hun opplever som en forskjellsbehandling på sprinterne og distanseløperne i Tour de Ski.

I dag blir vinneren av sprintrennene belønnet med 60 bonussekunder. Det er en type belønning Johaug gjerne skulle sett at også vinnerne av distanserennene fikk i touren.

Landslagskollega Uhrenholdt Jacobsen er imidlertid ikke enig med Johaug.

- Nei, ikke i det hele tatt faktisk, sier Jacobsen til Nettavisen.

Hun mener det er utvilsomt distanseløperne som har best forutsetninger for å vinne touren sammenlagt.

- Jeg er så nerd at jeg har sett på dette før. Tar man tidsforskjell fra nummer 1 til nummer 30 på alle etappene, så har det alltid kommet veldig dårlig ut å være verdens beste sprinter, forteller Jacobsen.

Les også: Kjempet seg til pallen. Så fikk Weng problemer: - Ikke ålreit å se

UENIGE: Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Poenget med Tour de Ski er å kåre den beste allrounderen



Hun påpeker at poenget med Tour de Ski er å kåre den beste allroundløperen.

- Det har egentlig ikke Tour de Ski klart de siste årene. Nå er man kanskje nærmere fordi det ikke deles ut like mange bonussekunder på distanserennene som det gjøres i sprintene, forklarer Jacobsen.

Den norske landslagsløperen mener at distanseløperne får sin belønning med den avstanden de eventuelt måtte klare å oppnå i løpet av distanserennene.

- Nå får sprinterne betalt for at de går fire beintøffe heat og er best i det de driver med. På distanserenn så får man betalt for å være god i det vi driver med fordi man lager sekunder i luker som man aldri vil klare på en tre minutters prolog, forklarer Jacobsen.

Les også: Falla kritisk. Avbryter Tour de Ski: - Det er tullete

Heming-jenta har akkurat kommet i mål på en 5. plass på onsdagens jaktstart i Toblach og gleder seg over at det fortsatt er forholdsvis jevnt i sammendraget.

- Nå er vi faktisk i en situasjon hvor det fortsatt er relativt tett. Det er spennende uten at det er helt bajas. Det er veldig rettferdig alt sammen, sier Jacobsen.

KRITISK: Tomas Pettersson fra Expressen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ba Johaug holde munn



Hun er ikke den eneste som er uenig med Johaug. Mandag ba Expressen-kommentator Tomas Pettersson Johaug om å holde munn i en kronikk.

Til Nettavisen forklarer Pettersson at han ble overrasket over Johaug.

- Jeg synes ikke at Therese Johaug eller noen av de andre distanseløperne har rett til å syte om at det er urettferdig. Jeg synes dette opplegget for vinterens Tour de Ski er mer urettferdig for sprinterne. Therese Johaug bør innse at det er betydelig tøffere for en utøver som Maiken Caspersen Falla eller Maja Dahlqvist å få til et bra resultat i Tour de Ski akkurat sånn som det ser ut nå, sier Pettersson til Nettavisen.

Les også: Hissig stemning i Tour de Ski - vil ha svenske straffet

Svensken håper at FIS i fremtiden vil foreta ytterligere endringer i Tour de Ski som vil gagne sprinterne.

- Jeg synes at hvis man skal gjennomføre Tour de Ski ordentlig så skal man kåre den mest komplette utøveren i skiverden. Det var det som var tanken da man startet med det. Og skal det bli rettferdig så må sprinterne føle at dette er verdt å delta i, sier Pettersson.

Torsdag er det hviledag i Tour de Ski, men touren fortsetter med 10/15 kilometer fellesstart i Val di Fiemme fredag.