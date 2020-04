Uhrenholdt Jacobsen undervurderte koronaviruset. Råder utøvere til å være forsiktige

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) fryktet ikke for koronaviruset, men nå trekker hun frem en ting idrettsutøvere bør tenke på.

Den tidligere langrennsløperen som onsdag bekreftet at hun legger opp, var tilsynelatende nokså ubekymret med tanke på koronasituasjonen da Nettavisen spurte henne om virusutbruddet etter verdenscuprennet på Konnerud i mars.

Da hadde det bare gått en liten uke siden Norge hadde fått bekreftet det første tilfellet av covid-19.

Siden den gang er over 7000 bekreftet smittet her til lands og over 180 personer er døde. På verdensbasis er over 180.000 bekreftet døde av viruset.

På Konnerud i mars sa Uhrenholdt Jacobsen til Nettavisen at hun ikke var særlig bekymret. I dag innrømmer hun at hun undervurderte situasjonen.

- Jeg bommet bra der, sier 33-åringen til Nettavisen.

LEGGER OPP: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Har tenkt på mulige senskader



Legestudenten som for øyeblikket går i praksis på Bærum sykehus sa til Nettavisen forrige måned at hun ikke fryktet å bli alvorlig syk dersom hun skulle bli smittet.

Det gjør hun fortsatt ikke, men Uhrenholdt Jacobsen forteller at hun i senere tid har tenkt mer på eventuelle senskader knyttet til covid-19.

Foreløpig vet man for lite til å konkludere, men det har allerede blitt rapportert om senskader i forbindelse med koronaviruset.

- Som utholdenhetsutøver ville jeg tenkt at «jeg er frisk så sjansen for at jeg skulle bli alvorlig syk er ikke så stor, men jeg vet egentlig veldig lite om man kan få senskader», forteller Jacobsen.

- Ja, man kan bli helt frisk igjen, men kan man ha luftveier som gjør at man er i stand til å drive toppidrett lenger? Det er et spørsmål jeg har stilt meg selv, men jeg tror ikke det finnes noe svar på det foreløpig. Det er for kort tid siden folk ble friske, forklarer den tidligere langrennsløperen.

Hun er tydelig på at hun ikke ønsker å spre noe frykt, men svarer ja på spørsmålet om idrettsutøvere bør være forsiktige. Samtidig tror hun utøvere fint bør klare å ta alle forholdsregler.

- Jeg tenker at en toppidrettsutøvers kjempefordel i dette er at mange av tiltakene er ting vi er vant til å leve med i større eller mindre grad hele tiden – i hvert fal inn mot et mesterskap. Dette er helt vanlig for oss. Det er rutiner som er forholdsvis godt etablert i miljøet, forteller Jacobsen.

Landslagslegen: - Løperne er informert

Øystein Andersen, lege på det norske langrennslandslaget, forteller til Nettavisen at de tar ekstra hensyn med tanke infeksjoner i kjølvannet av virusutbruddet.

- Etter alle infeksjoner er vi forsiktige ved oppstart av trening når løperne har blitt friske igjen. Siden vi per i dag har begrenset erfaring med covid-19, tar vi ekstra forhåndsregler og nøye avveininger rundt retur til trening etter alle infeksjoner denne våren, forteller Andersen til Nettavisen.

HOLER UTØVERNE OPPDATERT: Lege Øystein Andersen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Landslagslegen forklarer at utøverne har blitt instruert om å passe ekstra på.

- Løperne er informert om dette, og følger både folkehelsas generelle råd, samt er ekstra årvåkne med tanke på infeksjonssymptomer som måtte komme, forklarer legen.

Jacobsen oppfordrer alle til å høre på myndighetene

Uhrenholdt Jacobsen er ikke lenger en av utøverne på landslaget etter at hun onsdag la opp, men kommer til å lytte til myndighetenes råd for å unngå å bidra til mer smitte i samfunnet.

- Først og fremst har vi et borgeransvar for å følge alle retningslinjer for å hindre smitte og indirekte beskytte de svakeste som potensielt har størst risiko for å bli alvorlig syke, sier Jacobsen.

I praksis på Bærum sykehus har hun foreløpig ikke jobbet med covid-19-pasienter, men det er mulig hun får erfaring med det allerede neste uke.

Legestudenten synes det er vanskelig å spå hvordan utviklingen av virusutbruddet vil bli i Norge, men oppfordrer alle til å følge retningslinjene som er lagd.

- Vi må bare følge de rådene som kommer. De som kan dette best er de som gir rådene. Å sette seg selv over det … det begynner å bli vanskelig å finne ord til å beskrive det. Sånne ting skal man ikke vurdere engang, det må man bare følge opp, sier 33-åringen.

Jacobsen mener det er viktig at hver og en tar ansvar for sine handlinger, men hun vil heller ikke at vi skal ha et type samfunn der vi deler ut skam og mobber hverandre.

- Jeg har ikke noe ønske om å henge ut noen. Det er ikke sånn jeg synes vi skal være mot hverandre, men jeg tror folk vet hvilke forholdsregler vi skal ta og hva det er som gjelder. Så må de prøve å huske på det. Og hvis det er noen som ikke har forstått så må vi heller prøve å hjelpe dem til å forstå og ikke henge dem ut, forteller Jacobsen.

Hun legger nå langrennskarrieren bak seg og har fullt fokus på medisinstudiene fremover.