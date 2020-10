Ukjent reserve ble helt da Rays utlignet i ellevill avslutning

Reserven Brett Phillips var den usannsynlige helten da Tampa Bay Rays slo Los Angeles Dodgers 8-7 i en superdramatisk avslutning av lørdagens World Series-kamp.

– Han er med i troppen for sitt forsvarsspill, og han ble byttet inn for å løpe. Han kjenner sin rolle, sa Kevin Kiermayer etter det største øyeblikket i lagkameratens karriere.

– Jeg har ennå ikke fått igjen pusten, og hodet mitt holder på å sprenges. Gjett om baseball er gøy, sa Phillips selv, mens amerikanske baseballjournalister begynte å lage lister over de mest vanvittige kampavslutninger i historien og plassere lørdagens kamp på eller nær toppen av lista.

Dodgers ledet 7-6 i siste omgang og gjorde seg klare til å feire 3-1-ledelse i World Series og tre matchballer i kampen om sin første tittel siden 1988. Phillips skulle slå med to mann ute, og han hadde ikke hatt et basegivende treff på en måned. Noen sekunder senere var kampen over, og Rays feiret 8-7-seier takket være et brukbart slag og tre forsvarsfeil.

Tabbekavalkade

Phillips' slag ville ikke vært avgjørende om ikke Chris Taylor hadde forhastet seg da han skulle fange ballen, så den traff kanten av hansken og han tapte et par sekunder.

Det var nok til at Kiermayer scoret fra 2. base. Randy Arozarena prøvde å utnytte tabben til å score helt fra 1. base, men han snublet og falt og burde vært kastet ut enkelt. Will Smith trodde Arozarena var i full fart fortsatt, og som Taylor begynte han å tenke på neste steg før han hadde fanget ballen. Den gikk forbi ham.

Fordi kaster Kenley Jansen også hadde glemt sin baseball-ABC og unnlot å gå i sikringsposisjon, var Dodgers sjakk matt. Arozarena kom seg på beina og stupte inn vinnerpoenget.

Dermed stormet hele laget mot Phillips for å feire, mens sjokkerte Dodgers-spillere gikk i garderoben med bøyde nakker. For Rays lever håpet om klubbens første MLB-tittel.

Null til gull

Phillips hadde bare tre basegivende treff på 20 forsøk siden han ble hentet fra Kansas City i august. Han fikk slå for første gang i World Series. I semifinalen var han ikke engang i kamptroppen.

Arozarena vet hvor kort veien kan være fra anonymitet til heltestatus. Han var nesten ukjent da sluttspillet begynte, men har gått løs på MLB-rekordene med ljå. Lørdag slo han sin niende homerun i sluttspillet, og det er ny rekord for en sesong. Fire andre har greid åtte (inkludert Dodgers-spiller Corey Seager, som greide sin åttende lørdag).

Førsteårsspilleren har også tangert rekorden for flest basegivende treff med 26 og satt en haug med andre sluttspillrekorder, blant annet med minst tre treff i fem ulike kamper.

Nå blir det minst to kamper til. Den neste spilles natt til mandag norsk tid. Alle kampene spilles på nøytral bane i Arlington, Texas.

