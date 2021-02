19-årige Jaroslava Mahutsjikh fra Ukraina sto for en stor friidrettsprestasjon da hun tirsdag gikk over 2,06 i høyde under innendørsstevnet i Banska Bystrica.

Det gir henne delt tredjeplass på innendørsstatistikken gjennom alle tider. Noe forsøk på å tangere eller slå Kajsa Bergqvists verdensrekord på 2,08, satt i 2006, gjorde hun ikke. Mahutsjikh, som vant VM-sølv utendørs i 2019, nøyde seg med å ha satt banerekord, personlig rekord og ukrainsk rekord. Verdensrekorden utendørs er på 2,09, satt av Stefka Kostadinova i 1987. Den har stått i 34 år, men kanskje er Mahutsjikh kvinnen som omsider skal slå den. (©NTB)

