Uli Hoeness raser mot PL-gigantenes Thiago-jakt: - De prøver å utpresse oss

Både Liverpool og Manchester United skal være interessert i Thiago Alcantara. Hoeness skal ikke være imponert over måten de engelske storlagene går frem på for å sikre seg stjernespilleren.

Thiago har over lang tid blitt sterkt linket til Liverpool, og rødtrøyene virker å være det laget som er nærmest signaturen til spanjolen, dersom det blir en overgang bort fra Bayern München.

I et intervju med den tyske TV-kanalen Sport1, gjengitt av Goal, avslører Uli Hoeness at også Manchester United ønsker seg Thiago, og at både Liverpool og United har sin måte å gå frem på for å få til en avtale.

PÅ VEI BORT? Thiago Alcantara kan bli å se i Premier League i løpet av de neste ukene. Foto: Christof Stache (AFP / NTB scanpix)

- De bløffer

- Det er en vanskelig situasjon. For litt siden ble vi enige om en fireårskontrakt, men noen dager seinere sa han (Thiago): «Jeg ser etter en ny utfordring», sier Hoeness før han fortsetter.

- Jeg tror at han åpenbart har en avtale med Liverpool eller Manchester United, eller begge. Nå bløffer begge lagene, og ingen har kontaktet Bayern München offisielt.

- Slik jeg ser det, er det ingen måte å gjøre det på. De prøver å utpresse oss, ved å vente til den siste uka, da de skal komme med et billig bud, fortsetter han.

Mannen som gikk av som Bayern München-president i 2019 mener at gamleklubben nå har to valg.

- Bayern må stille seg selv spørsmålet om de ønsker å gå med på det, eller om de skal fortelle spilleren at han må bli.

Kommer med advarsel

Videre forteller Hoeness om det som kan se ut som en relativt ny framgangsmåte for å sikre seg spillere, som han ikke virker å være så fan av.

- Det utvikler seg en ny måte å gå frem på, selv mellom de største klubbene, som jeg ikke visste om før nå.

Overgangsguruen Fabrizio Romano twitret også nylig rundt kommentarene til Hoeness, og ser ut til å støtte tyskerens uttalelser.

- Dette er nettopp hva Bayern føler. Manchester United pratet med agentene hans, Liverpool føler fortsatt at de er favoritter til å signere Thiago på grunn av at Klopp pusher. Men det har ikke vært et offisielt bud enda - man venter på de siste dagene av overgangsmarkedet for å få han til en lavere pris enn 30 millioner pund.