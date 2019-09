Ullevaal-matta får kritikk - igjen

Det svenske landslaget slaktet gresset på Norges nasjonalarena etter kampen i mars. Underveis i kampen mot Malta hagler kritikken igjen.

NORGE - MALTA 2-0 (pågår fortsatt):

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Selv om Ullevaal stadion bare spiller et fåtalls kamper i løpet av et år, klarte man ikke å få gressmatta i god stand til torsdagens landskamp mot Malta.

På sosiale medier tordner en rekke personer mot det som beskrives som et pinlig gressdekke å spille landskamp på.

Grunnen til at gresset har tydelige sår er tysk - og heter Rammstein.

Søndag 18. august spilte nemlig rockebandet konsert på Norges nasjonalarena.

Det tyske bandet samlet over 30.000 publikummere på Ullevaal stadion og hadde ifølge NTB med seg et av de mest omfattende sceneriggene i musikkverdenen.

Direktør for kommunikasjon og samfunn Svein Graff i NFF opplyste etter konserten til NTB at gresset så bra ut og at det ikke var behov for nytt gressdekke.

Dersom det hadde vist seg at gresset ikke tålte konserten hadde NFF en stående avtale om å få levert nytt gressteppe fra en leverandør på svært kort varsel. Det tar vanligvis bare noen dager etter at det er lagt til det er fullt spillbart.

Nå spørs det om ikke NFF skulle slått til på den avtalen.

Reaksjonene hagler nå inn om den dårlige gressmatta.

Kampen spilles fortsatt, og i skrivende stund står det 2-0 til Norge etter scoringer av Sander Berge og Joshua King.