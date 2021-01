Ulvang skuffer meg som langrennssjef i FIS

Jeg trodde jeg leste feil da leder for langrennskomitéen i FIS, Vegard Ulvang, i et intervju med VG anklager sitt fedreland Norge for å svikte langrennssporten. Men det er ikke tilfelle, noe som tyder på at OL-helten fra 1992 har mistet følelsen og virkelighetsoppfatningen for sporten han har valgt å representere.

Etter seks av åtte etapper i Tour de Ski leder russeren Alexander Bolsjunov skiklassikeren med 2,37 minutter foran den franske veteranen Maurice Manificat (34). Spennende å følge med på? Ikke i det hele tatt, synes jeg. Blant de ti beste finner vi seks russere, tre franskmenn og en sveitser. Les også: Denne skal avsløre juksemakerne. Kan også komme på norske treningssentre Det russiske laget herjer som Sovjets hockeyikoner gjorde på 70-tallet. Maltsev til Krutov til Larionov til Fetisov. Et flikkflakk-spill, bare i skisporet. Eller kattens lek med musen, om du vil.

Dag etter dag. Langt bak i sammendrager kjemper tidligere stormakter som Tyskland (Lukas Böegl, 13. plass), Sverige (Oskar Svensson, 17. plass), Tsjekkia (Michael Novak, 26. plass) og Finland (Marcus Vuorela, 25. plass). Sannheten er at Ulvangs verdenscup i langrenn blir mer og mer utvannet for hvert år.

Langrennssporten lever absolutt ikke i beste velgående utenfor Norge.

Tvert imot.

Norge trengs mer en noen gang for å redde internasjonal langrenn fra å krympe til å bli like lite som bandy. Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn Det som for eksempel tidligere var en tøff kamp mellom nordmenn, russere, svensker og sveitsere på toppen av Alpe Cermis blir nå en russisk parademars med Bolsjunov som lokomotiv.

Temmelig uinteressant for de fleste uten for Russlands grenser. Ja, selvfølgelig er det mer variert og spennende med damene der en seier til amerikanske Jessie Digging vil gi US Ski Team og langrenn stor oppmerksomhet på den andre siden av Atlanteren. Men selv for Diggins og Bolsjunov blir en seier i Tour de Ski aldri hyllet like mye som om de hadde beseiret de største konkurrentene fra Norge. Ebba Andersson, Frida Karlsson og Yulia Stupak er absolutt klasse, men ikke i nærheten av Therese Johaug. Kanskje de kunne ha målt seg mot Heidi Weng. Ivan Yakimushkin og Denis Spitsov er absolutt høy klasse, men har ikke den samme tyngden og klassen som Johanne Høsflot Klæbo, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen og Hans Christer Holund. Min oppfatning er at Norge klarer seg utmerket i flere helger denne sesongen uten FIS World Cup. Norges-cup på Lygna fredag, lørdag og søndag med VM-uttak, og NM del 1 i Trondheim 16-19. januar gir titalls timer ekstra direktesendt underholdning som «frelser» TV-titterne like mye som sponsorene. Og vedlikeholder formen til utøverne uten en alt for stor koronarisiko. Uttalelsen av Ulvang om at Norge svikter langrennssporten kjennes dypt urettferdig. Det er jo motsatt av virkeligheten, Ulvang! Les også: Sesongen over for Braathen Norge med langrennssjef Espen Bjervig og hans stjerner har tatt ansvar i tider der det dør mennesker av covid-19 hver annet minutt over hele verden. De vil ikke risikere å bli smittet, eller smitte andre med det ekle viruset. Norges langrennslandslag vil ikke bidra til at helsevesenet skal belastes ytterligere ved å reise til touren tre konkurransesteder og leve i en boble i land som er og har vært veldig hardt rammet av korona. Ulvang burde holde seg for god til å anklage nasjoner som avstår fra touren og andre verdenscuprenn når pandemien herjer. Ansvar for liv og helse er aldri et svik. /Torbjörn Nordvall

