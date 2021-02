Ulvestad blir Kina-proff

Fredrik Ulvestad har undertegnet en lukrativ toårskontrakt med den kinesiske superligaklubben Qingdao FC.

Det opplyser klubben i sosiale medier. I en video delt av kinesiske Titan Sport sier Ulvestad at han er glad for å signere for klubben.

Ulvestad spilte i svenske Djurgården fram til kontrakten hans løp ut etter 2020-sesongen. Ifølge Expressen får han et økonomisk gunstig skifte til kinesisk fotball. Avisen hevder at nordmannen tjener 15 millioner kroner netto per år.

I Kina spiller også Ole Selnæs for klubben Shenzhen.

Qingdao endte tredje sist av 16 lag i den kinesiske superligaen sist sesong. Det blir sunnmøringen Ulvestads fjerde klubb i utlandet. Han spilte for Burnley og Charlton før han skiftet til Djurgården.

