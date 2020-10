Ulvestad scoret i ellevill snuoperasjon mot serielederen

Fredrik Ulvestad scoret det første målet da Djurgården snudde 0-2 til 3-2-seier mot Jo Inge Berget og Malmö i svensk fotball mandag.

Malmö har lagt de øvrige lagene i Allsvenskan trygt bak seg på tabellen og synes å styre mot et sikkert seriemesterskap. Mandag så lenge avstanden til forfølgerne ut til å bli større med en ny seier, men slik gikk det ikke.

På stillingen 0-2 tente Fredrik Ulvestad håpet for Djurgården da han stanget inn reduseringen etter 81 minutters spill. Minuttet deretter var det plutselig balanse i regnskapet da Kalle Holmberg overlistet Malmö-keeper Marko Johansson etter et hjørnespark.

Holberg sto også bak målet som fullførte den sterke snuoperasjonen minuttet før full tid.

Tidligere i kampen hadde Jo Inge Berget slått den målgivende pasningen forut for Ola Toivonens 1-0-scoring. Toivonen økte også til 2-0 for Malmö, men det var før Djurgården for alvor våknet.

Seieren betyr at stockholmsklubben klatret til femteplass på tabellen. Opp til serietoer Norrköping skiller det nå kun tre poeng. Djurgården har i tillegg én kamp tilgode.

