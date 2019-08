Unai Emery bekrefter at klubben ønsker å kvitte seg med Arsenal-duo

Arsenal-duo er på vei bort fra klubben.

Mohamed Elneny og Shokdran Mustafi har til gode å figurere under Unai Emery så langt denne sesongen, og nå bekrefter Arsenal-sjefen at det er på tide at de to spillerne ser andre steder etter spilletid.

- Elneny og Mustafi kjenner sin plass i spillertroppen - og jeg ønsker virkelig at spillerne mine skal være fornøyde med å være her. Elneny og Mustafi spilte ikke så mye forrige sesong, og de var ikke fornøyde. Jeg snakket masse med de både før sommeren, og i sesongoppkjøringen, sa Emery, og la til følgende:

- Jeg tror det ville vært bra for de to å forlate klubben nå, slik at de kan signere for nye klubber - hvor de kan ha større roller videre i karrierene deres.

KLAR TALE: Unai Emery ønsker det beste for spillerne sine - selv de som ikke får spille. Foto: David Klein (Reuters)

Arsenal-sjefen la også til at det ikke var noen vonde følelser involvert i avgjørelsen, og at han selv og klubben kun ønsker det beste for de to spillerne.

Mustafi er nå femtevalg på stopperplassen i arsenal, og Elneny er omtrent like langt bak i køen når det gjelder plass på midtbanen til Arsenal.

Football London skriver at London-klubben i utgangspunktet ønsker å selge Mustafi permanent, og at de ønsker å få tilbake så mye som mulig av de 35 millionene pund de betalte Valencia i 2016. Elneny skal ha interessenter i Tyrkia, men samtalene med Fenerbache skal ha brutt sammen tidlig i sommer.